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51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке

27 ноября
2020 год

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27 ноября 2020
На 52-м году жизни убежденный холостяк Мэттью Перри решил, что настало самое время жениться. И сделал предложение руки и сердца своей 29-летней возлюбленной - продюсеру Молли Хервиц. Впервые Мэттью был замечен в компании Молли в конце декабря 2019 года, а в середине января 2020, как только представителям СМИ удалось установить личность девушки, поползли слухи об их романе.

51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке
фото: Молли Хервиц

О своём решении сделать Молли предложение Перри рассказал в интервью изданию «People»: «Я решился на помолвку. К счастью, на тот момент я встречался в Величайшей Женщиной на Планете», - заявил Перри.

Личная жизнь актёра не изобилует женскими именами. В середине 1990-х годов актёр встречался с Джулией Робертс, а самый длительный роман (с 2006 по 2012 годы) у него был со звездой сериала «Мастера секса» Лиззи Каплан.

51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке
фото: Мэттью Перри и Лиззи Каплан
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51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке фотографии
51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке фотографии
51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке фотографии
51-летний Мэттью Перри объявил о помолвке фотографии
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