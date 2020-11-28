«Есть девушки, которые не любят детей»: Алина Алексеева о женском притворстве

23 ноября на канале СТС состоялась премьера сериала «Родком»
. Исполнившая одну из ведущих ролей актриса Алина Алексеева
, знакомая зрителям по сериалам «Ольга»
и «Чума!»
, в интервью изданию «ОК!»
рассказала о том, как съёмки в сериале поменяли её отношение к детям.
В сериале «Родком» Алина играет беременную мамочку из родительского комитета. Актриса призналась, что раньше с трудом выносила детей, но съёмки в «Родкоме» позволили ей взглянуть на них по-другому.
«Мне не нравится повсеместное женское притворство, что «дети — это так мило», «все женщины — потенциальные мамы». Только есть девушки, которые не любят детей, и это нормально. Люди разные. Меня саму раньше дети раздражали: носятся, орут постоянно. И только в проекте СТС я поближе познакомилась с ними. Для меня это было великолепное открытие, я совсем не ожидала. На съёмках дети меня просто облепили, как обезьянки из советского мультика. И не отходили, несмотря на то, что я просила их оставить меня в покое, так что постепенно я к ним привыкла. Возможно, изначально неприязнь была обусловлена страхом: не любишь то, чего не знаешь, чего боишься. И ещё мне не нравится, что взрослые сюсюкаются с детьми, делают большую скидку на возраст. На площадке я встретила двенадцатилетних ребят, это уже личности, поэтому вела себя с ними как со взрослыми»
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Собственное детство Алина вспоминает прежде всего в связи с запретами и бесмысленными традициями: «Мне очень не нравились правила, смысла которых я не понимала, а мне их не объясняли. Это похоже на то, когда я вижу родителей, которые говорят: «Нельзя!» Ребёнок интересуется «Почему?», а родитель отвечает: «Потому что я так сказал». Это сопровождало всё моё детство. С мамой были прекрасные отношения, но школа и последующие подобные организации поражали бессмысленными традициями. Сначала я задавалась вопросом, но ответа не получала, и мне приходилось бастовать. Я поэтому в поисках подходящего места пять раз меняла школы и, в конце концов, отчаявшись, окончила обучение экстерном в четырнадцать лет»
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Актёрство - далеко не единственная сфера деятельности Алины. Творческий потенциал дополнили предпринимательская жилка и нежелание застревать на одном месте - за последние 20 лет Алина попробовала свои силы в самых разных областях.
«Когда я только стала студенткой, открыла магазин винтажной одежды, он существовал восемь лет. Предпринимательство мне давалось, магазин, в принципе, даже до сих пор мог бы существовать, потому что винтаж всегда актуален. Сейчас просто нет времени этим заниматься, поэтому у меня всё красиво упаковано и отложено на складе»
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«После я училась на режиссёра, работала сценаристом два года в известной кинокомпании. Потом мы с моим молодым человеком открыли доставку еды и два кафе. Параллельно с ресторанным бизнесом началась актёрская работа. И она продолжается уже несколько лет, поэтому страшновато. Я столько всего успела перепробовать. А дальше-то как? Ведь когда на чём-то «застреваешь», становится страшно, что не сможешь сдвинуться с места. Я очень люблю свою работу, просто я уверена, что для того, чтобы оставаться «на плаву», нужно быть мобильным и готовым к быстрым переменам»
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Ещё одна страсть Алины - бурлеск. Актриса взяла себе звонкий псевдоним Алина Сталина, под которым работала фетиш-моделью и танцевала бурлеск.
«Когда я начала танцевать бурлеск и работать фетиш-моделью, в России почти никто этим не занимался. И после первых удачных съёмок и последовавшего за этим успеха я подумала, что было бы здорово направить свои стопы на Запад. Я решила использовать русский стиль, что-то взять из советского. У меня были выступления с кокошниками стилизованными: из проволоки, с вплетёнными косами и нитями бисера. Очень стильные, я тогда вдохновлялась показом Лагерфельда. Был номер с царь-пушкой, которая стреляла конфетти, мы готовили к выпуску гигантскую матрёшку, из которой я должна была выбираться. Но потом я попала в кино, и мы не успели этот номер сделать. Я заявляла себя как русская принцесса, фетиш-принцесса».
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