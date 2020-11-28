«Люди не хотят напрягаться»: Павел Деревянко о причинах обесценивания семьи

Пандемия коронавирусной инфекции ударила не только по мировой экономике и душевному равновесию жителей планеты Земля. Параллельно со статистикой заболеваемости мы наблюдали за эпидемией разводов. За последние полгода распалось большое количество с виду крепких союзов, а «выжившим» только и оставалось, что пенять на вирус, ретроградный Меркурий и високосный год. Возможно, именно череда расставаний спровоцировала волну сериалов, воспевающих трудности и прелести семейной жизни. Не отстающий от канала СТС, выпустившего 23 ноября семейную комедию «Родком», канал ТНТ приготовил для своих зрителей сериал «Идеальная семья», премьера которого состоится 20 ноября.
«Я очень надеюсь, что понятия семьи и отношений никогда не обесценятся! Очень на это надеюсь. Хотя негативная тенденция чувствуется, и достаточно сильная. Люди не хотят напрягаться, нам всё быстро надоедает, мы очень быстро друг про друга всё понимаем, и если становится друг с другом неприкольно – расходимся, разбегаемся, так сказать. Раньше к этому относились по-другому, серьезнее что ли. А детей своих можно и нужно воспитывать только своим личным примером».
Впрочем, к такому явлению как «чайлдфри» (люди, которые сознательно не рожают детей) Павел относится с пониманием. И не отрицает возможности того, что его собственные дети могут остановить свой выбор на этой модели.
фото: Павел с дочерью Варей
«Я приму их выбор, какой бы он ни был, по крайней мере, очень постараюсь. Есть много причин и обстоятельств, по которым многие не хотят или не могут иметь детей. Мне в этом смысле повезло, и для меня дети – это абсолютное счастье! Это один из самых мощных смыслов моей жизни, моего существования. Продолжение рода, улучшение себя. Впрочем, каждый выбирает для себя сам».
Понятие «идеальная семья» для Павла ничем качественно не отличается от понятия «нормальная семья», что бы это не значило: «Идеальная семья – это обычная, нормальная семья, где любят друг друга, иногда ссорятся, потом мирятся и снова любятся. Те, кто действительно понимают друг друга и хотят сохранить семью. Полная чаша, так сказать. Познать хорошее и плохое друг в друге и с пониманием относиться к слабостям партнера. На контрастах чувствовать жизнь. Говорят, есть такие семьи, в которых всё всегда хорошо, я о таких слышал, но, если честно, не видел».
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