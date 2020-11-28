«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е

Семён Слепаков стал гостем очередного выпуска программы Дмитрия Быкова «Жалкая Замена Литературы». В беседе с писателем Слепаков упомянул о том, что пишет сценарий к сериалу о жизни в 90-х.
«История про 90-е, там будет интеллигенция, которая осталась не у дел. Конечно же, и бандиты будут. И любовь, и свободная любовь. Я так для себя определил: если «Домашний арест» рассказывает о том, что сейчас происходит в России, то этот сериал расскажет о том, почему сейчас в России всё так происходит».
41-летнему Слепакову было 12 лет, когда в России стало интересно жить - артист вспомнил, как выкручивался в реалиях нового времени его отец.
«Мы очень сильно бедствовали. Ну, наверное, были люди, которые больше бедствовали. У меня вся семья - преподаватели. Их зарплаты в 360 рублей превратились в стоимость одной банки сметаны. Ну как-то выживали. Картошку сажали, копали. Папа бизнесом пытался заниматься. Ездил в Польшу. Созванивался всё время с кем-то, продавал что-то. Помню, пытался продать баржу сахара. Представляете, 20 тысяч тонн сахара он пытался продать, сахара, который плывёт на барже из Сингапура. Продаёт какому-то человеку в Волгограде. Кто этот человек из Волгограда - хрен его знает. У него разные были бизнесы, он даже хотел мусульман на хадж в Мекку отправлять.
Но ничего не продавалось. Один раз, я помню, он всё-таки продал вагон с подсолнечными семечками. Это был вообще праздник. Нет, ещё один раз какие-то немецкие врачи приехали. Он организовывал почему-то какую-то конференцию немецких врачей в Пятигорске. И заработал 700 марок.
Какие-то гарпунные ружья он покупал - у нас оборонный завод начал их производить. Он их хотел отвозить в Польшу на продажу. Всем подряд занимался. Эбонитовая палка гигансткая у нас дома стояла! Я говорю: «Папа зачем нам эбонитовая палка?» Он отвечал, что она принесёт нам много денег».
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