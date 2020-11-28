Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е

28 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
28 ноября 2020
Семён Слепаков стал гостем очередного выпуска программы Дмитрия Быкова «Жалкая Замена Литературы». В беседе с писателем Слепаков упомянул о том, что пишет сценарий к сериалу о жизни в 90-х.

«История про 90-е, там будет интеллигенция, которая осталась не у дел. Конечно же, и бандиты будут. И любовь, и свободная любовь. Я так для себя определил: если «Домашний арест» рассказывает о том, что сейчас происходит в России, то этот сериал расскажет о том, почему сейчас в России всё так происходит».

«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е

41-летнему Слепакову было 12 лет, когда в России стало интересно жить - артист вспомнил, как выкручивался в реалиях нового времени его отец.

«Мы очень сильно бедствовали. Ну, наверное, были люди, которые больше бедствовали. У меня вся семья - преподаватели. Их зарплаты в 360 рублей превратились в стоимость одной банки сметаны. Ну как-то выживали. Картошку сажали, копали. Папа бизнесом пытался заниматься. Ездил в Польшу. Созванивался всё время с кем-то, продавал что-то. Помню, пытался продать баржу сахара. Представляете, 20 тысяч тонн сахара он пытался продать, сахара, который плывёт на барже из Сингапура. Продаёт какому-то человеку в Волгограде. Кто этот человек из Волгограда - хрен его знает. У него разные были бизнесы, он даже хотел мусульман на хадж в Мекку отправлять.
Но ничего не продавалось. Один раз, я помню, он всё-таки продал вагон с подсолнечными семечками. Это был вообще праздник. Нет, ещё один раз какие-то немецкие врачи приехали. Он организовывал почему-то какую-то конференцию немецких врачей в Пятигорске. И заработал 700 марок.
Какие-то гарпунные ружья он покупал - у нас оборонный завод начал их производить. Он их хотел отвозить в Польшу на продажу. Всем подряд занимался. Эбонитовая палка гигансткая у нас дома стояла! Я говорю: «Папа зачем нам эбонитовая палка?» Он отвечал, что она принесёт нам много денег».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Го**а много, и мы все во многом го**о»: Семен Слепаков о юморе, песнях и актуальных сценариях
Поиск по меткам
деньгиюмор
персоны
Семён Слепаков
фильмы
Домашний арест

фотографии >>
«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е фотографии
«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е фотографии
«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е фотографии
«Помню, пытался продать баржу сахара»: Семён Слепаков рассказал, как его отец зарабатывал в 90-е фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Разин
26 ноября ушел из жизни актер Александр Разин.
Аждар Гамидов
24 ноября ушёл из жизни актёр Аждар Гамидов.
Георгий Гаврилов
24 ноября ушёл из жизни режиссёр Георгий Гаврилов.
Альгирдас Паулавичюс
23 ноября ушёл из жизни актёр Альгирдас Паулавичюс.
Сергей Коноплёв
23 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Коноплёв.

День рождения >>

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Миролим Киличов
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Вадим Ситников
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Юстына Василевская
Джадд Нельсон
Мэри Элизабет Уинстэд
Джон Харгривз
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
На острие
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, 2020
Грань времени
научная фантастика, фильм ужасов
США, 2019
Необыкновенная история на Рождество
биография, драма, комедия
Ирландия, Канада, 2017
Человек из Подольска
драма, экранизация
Россия, 2020
Страна грёз
драма, триллер
США, 2019
Дочь рыбака
драма, комедия, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Изгоняющий дьявола: Инсомния
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2019
Линия горизонта
экшен-триллер
Швеция, 2020
Вечер шутов или серьёзно с приветом
комедия, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен