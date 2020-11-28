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Семён Слепаков объяснил, почему русские не любят встречать соотечественников за границей

28 ноября
2020 год

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28 ноября 2020
Любой россиянин, бывавший хотя бы раз на отдыхе (именно на отдыхе!) за границей, наверняка знаком с чувством необъяснимой неприязни, вызванным неожиданным столкновением с соотечественниками на чужбине. Это критическое отношение к землякам описал ещё Николай Васильевич Гоголь, отметивший во время поездки в немецкий городок Баден-Баден, что среди разношерстной европейской компании понаехавших на целебные воды «гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы».

Семён Слепаков объяснил, почему русские не любят встречать соотечественников за границей

В интервью Дмитрию Быкову сценарист Семён Слепаков предложил возможное объяснение причин этой неприязни.

«Идешь по пятизвездочному отелю, и тут ещё какие-то русские. Думаешь: «Что я, не самый крутой русский что ли?» Или потом думаешь: «Ну вот, я так хотел, чтобы вокруг меня всякие французы и норвежцы, и вот я - как часть мировой общественности». А тут эти сидят и всё портят опять. По-русски что-то ржут, она своему сыну говорит: «Славик, руками в тарелку не лезь!» Ты думаешь: «Почему? Я же уехал от этого!»
Я не о себе говорю, а вообще. Я так себе представляю эти чувства».

Сравнивая опыт общения с американцами и русскими, Слепаков сделал вывод, что на данный момент «мы как-то поприкольнее».

«Я когда выпью, люблю выкурить сигарету. Мы как-то выпили вина в Лос-Анджелесе, я выхожу - стоят возле ресторана мужики. Я думаю: «Ну че мужики стоят возле ресторана? Ну конечно, курят они, потому что курить в ресторане нельзя». Я подхожу, экскьюз ми, говорю, угостите меня, пожалуйста, сигаретой. Они развернулись - 6 здоровых мужиков - и ушли от меня. Просто посмотрели на меня с каким-то презрением и омерзением и ушли. И тут мой товарищ, с которым я был в ресторане, говорит: «Ты что наделал?» «А что я наделал?» «Ну во-первых, у них надо просить купить сигарету. Ты не можешь просто просить. А во-вторых, ты их сейчас оскорбил тем, что они просто стояли, а ты принял их за курильщиков». То есть быть курильщиком оскорбительно».

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№ 1
Ч.Ю.С. (Москва)   28.11.2020 - 18:21
Мне хорошо знакомо то, о чём говорит Семён, с конца 80-х я часто испытывал чувство стыда за бескультурное и даже быдловатое поведение российской и особенно украинской "крутой" публики, устремившейся... читать далее>>
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Семён Слепаков объяснил, почему русские не любят встречать соотечественников за границей фотографии
Семён Слепаков объяснил, почему русские не любят встречать соотечественников за границей фотографии
Семён Слепаков объяснил, почему русские не любят встречать соотечественников за границей фотографии
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