Семён Слепаков объяснил, почему русские не любят встречать соотечественников за границей

Любой россиянин, бывавший хотя бы раз на отдыхе (именно на отдыхе!) за границей, наверняка знаком с чувством необъяснимой неприязни, вызванным неожиданным столкновением с соотечественниками на чужбине. Это критическое отношение к землякам описал ещё Николай Васильевич Гоголь, отметивший во время поездки в немецкий городок Баден-Баден, что среди разношерстной европейской компании понаехавших на целебные воды «гаже всех ведут себя наши соотечественники и соотечественницы».
В интервью Дмитрию Быкову сценарист Семён Слепаков предложил возможное объяснение причин этой неприязни.
«Идешь по пятизвездочному отелю, и тут ещё какие-то русские. Думаешь: «Что я, не самый крутой русский что ли?» Или потом думаешь: «Ну вот, я так хотел, чтобы вокруг меня всякие французы и норвежцы, и вот я - как часть мировой общественности». А тут эти сидят и всё портят опять. По-русски что-то ржут, она своему сыну говорит: «Славик, руками в тарелку не лезь!» Ты думаешь: «Почему? Я же уехал от этого!»
Я не о себе говорю, а вообще. Я так себе представляю эти чувства».
Сравнивая опыт общения с американцами и русскими, Слепаков сделал вывод, что на данный момент «мы как-то поприкольнее».
«Я когда выпью, люблю выкурить сигарету. Мы как-то выпили вина в Лос-Анджелесе, я выхожу - стоят возле ресторана мужики. Я думаю: «Ну че мужики стоят возле ресторана? Ну конечно, курят они, потому что курить в ресторане нельзя». Я подхожу, экскьюз ми, говорю, угостите меня, пожалуйста, сигаретой. Они развернулись - 6 здоровых мужиков - и ушли от меня. Просто посмотрели на меня с каким-то презрением и омерзением и ушли. И тут мой товарищ, с которым я был в ресторане, говорит: «Ты что наделал?» «А что я наделал?» «Ну во-первых, у них надо просить купить сигарету. Ты не можешь просто просить. А во-вторых, ты их сейчас оскорбил тем, что они просто стояли, а ты принял их за курильщиков». То есть быть курильщиком оскорбительно».
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