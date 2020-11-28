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«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова

28 ноября
2020 год

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28 ноября 2020
8 сентября суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Артист попытался обжаловать приговор, но «скостить» удалось лишь шесть месяцев от общего срока.

«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова
фото: Михаил Ефремов и Дмитрий Быков

Это громкое дело вызвало широкий общественный резонанс - коллеги и друзья артиста разделились во мнениях. Ближайший друг Ефремова, писатель Дмитрий Быков (вместе они сделали проект «Гражданин поэт») в беседе со сценаристом Семёном Слепаковым сказал, что, по его мнению, артиста не надо было сажать.

«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова

В ответ на это Слепаков, как и многие, предположил, что срок Ефремова - результат непрофессионализма адвоката Эльмана Пашаева.

«Для меня это очень болезненная история. Ну, для вас я представляю, какая болезненная - он же ваш близкий друг. Но у этого же есть юридическая сторона вопроса. Мой знакомый адвокат говорил мне, что, в принципе, если бы в этом процессе не появился этот странный Пашаев, то там можно было бы обойтись либо небольшим сроком, либо вообще отсутствием срока ввиду чего-то. При том, что он был бы признан виновным. Я вообще всегда за мирное урегулирование таких вопросов. Но то что он 7,5 лет получил - это кошмар. Да вообще то что, всё это произошло - это кошмар. Как будто это нам, творческим людям, был какой-то сигнал».

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№ 1
Ч.Ю.С. (Москва)   28.11.2020 - 18:50
Согласен с Семёном, но только в одной фразе, что "это был сигнал всем творческим людям". Да, мы уже привычны, что творческим людям присущи злоупотребления для расслабухи при напряге, многие творческие... читать далее>>
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«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова фотографии
«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова фотографии
«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова фотографии
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