«Для меня это очень болезненная история»: Семён Слепаков о деле Михаила Ефремова

Это громкое дело вызвало широкий общественный резонанс - коллеги и друзья артиста разделились во мнениях. Ближайший друг Ефремова, писатель Дмитрий Быков (вместе они сделали проект «Гражданин поэт») в беседе со сценаристом Семёном Слепаковым сказал, что, по его мнению, артиста не надо было сажать.
В ответ на это Слепаков, как и многие, предположил, что срок Ефремова - результат непрофессионализма адвоката Эльмана Пашаева.
«Для меня это очень болезненная история. Ну, для вас я представляю, какая болезненная - он же ваш близкий друг. Но у этого же есть юридическая сторона вопроса. Мой знакомый адвокат говорил мне, что, в принципе, если бы в этом процессе не появился этот странный Пашаев, то там можно было бы обойтись либо небольшим сроком, либо вообще отсутствием срока ввиду чего-то. При том, что он был бы признан виновным. Я вообще всегда за мирное урегулирование таких вопросов. Но то что он 7,5 лет получил - это кошмар. Да вообще то что, всё это произошло - это кошмар. Как будто это нам, творческим людям, был какой-то сигнал».
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