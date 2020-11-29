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Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым

29 ноября
2020 год

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29 ноября 2020
На долю актрисы Юлии Назаренко-Благой выпал болезненный развод. Ее брак с актером Сергеем Гузеевым дал трещину спустя год после свадьбы. Муж актрисы заявил, что их союз с Юлией «оказался бракованным» и они не подходят друг другу по «базовым вещам».

Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым

«Я думаю, что решение о разводе – это чуть ли не самый взвешенный поступок в моей жизни», - сказал артист.

Сама Назаренко-Благая пока ситуацию, связанную с разводом, никак не комментировала. Однако, по словам Сергея, им удалось разойтись без взаимных претензий и скандалов.

«Просто два человека сильно ошиблись, потому что сильно поторопились. Бывает и такое», - добавил Гузеев.

Напомним, Юлия и Сергей встретились на съёмках детектива «Глаза в глаза», премьера которого состоится на НТВ 30 ноября. Предложение руки и сердца Гузеев сделал возлюбленной также на съемочной площадке. Однако до премьеры их союз так и не дожил.
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Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым фотографии
Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым фотографии
Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым фотографии
Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым фотографии
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