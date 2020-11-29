Звезда «Интернов» Юлия Назаренко-Благая разводится с Сергеем Гузеевым

На долю актрисы Юлии Назаренко-Благой
выпал болезненный развод. Ее брак с актером Сергеем Гузеевым
дал трещину спустя год после свадьбы. Муж актрисы заявил, что их союз с Юлией «оказался бракованным» и они не подходят друг другу по «базовым вещам».
«Я думаю, что решение о разводе – это чуть ли не самый взвешенный поступок в моей жизни»
, - сказал артист.
Сама Назаренко-Благая пока ситуацию, связанную с разводом, никак не комментировала. Однако, по словам Сергея, им удалось разойтись без взаимных претензий и скандалов.
«Просто два человека сильно ошиблись, потому что сильно поторопились. Бывает и такое»
, - добавил Гузеев.
Напомним, Юлия и Сергей встретились на съёмках детектива «Глаза в глаза»
, премьера которого состоится на НТВ 30 ноября. Предложение руки и сердца Гузеев сделал возлюбленной также на съемочной площадке. Однако до премьеры их союз так и не дожил.
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