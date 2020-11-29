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70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом

29 ноября
2020 год

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29 ноября 2020
Возлюбленная Бориса Невзорова ждет ребенка. По словам артиста, малыш появится на свет ближе к Новому году.

70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом

Борис Невзоров рассказал, что во время карантина он с возлюбленной Еленой Хрипуновой самоизолировался на даче. Судя по всему, они не теряли время даром.

«И время там провели очень продуктивно. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями! По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем!», - заявил Невзоров.

Актер подчеркнул, что они очень счастливы и рады такому подарку судьбы. Для Елены это будет первый ребенок, а для Невзорова третий. К слову, артист официально состоял в браке три раза. С нынешней возлюбленной он познакомился в Малом театре, где та работает бухгалтером. Однако свои отношения Борис и Елена еще не узаконили.
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70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом фотографии
70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом фотографии
70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом фотографии
70-летний Борис Невзоров в третий раз станет отцом фотографии
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