«Вы меня предаёте, Владимир Владимирович»: Сарик Андреасян раскритиковал политику Путина

Режиссёр Сарик Андреасян
пристально следит за новым витком развития вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Первая Карабахская война, начавшаяся в 1988 году, определила судьбу Андреасяна - вместе с родителями он вынужден был покинуть родную Армению и переехать в Кустанай. Переживающий за судьбу соотечественников Андреасян почти каждый день рефлексирует на тему конфликта в Нагорном Карабахе в соцсетях. На днях режиссёр обратился с открытым письмом
к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, обвинив его в предательстве интересов армянского народа.
«В 1988 году моя семья в лице мамы, папы и меня была вынуждена переехать из Армении. Мои старшие братья остались жить с бабушкой и дедушкой в ожидании того, что мы приживёмся на новом месте и заберём их к себе. В 1992 году они присоединились к нам.
Спустя много лет я рассказывал разные истории про причины переезда, но правда была довольно простой. Нам всем было голодно и очень холодно без отопления, газа, горячей воды и еды. Однажды мой старший брат пошёл в школу, и преподаватель спросил у него, есть ли у нас дома еда, и мой брат ответил, что есть. Преподаватель попросил принести ему немного еды, если, конечно же, родители разрешат. Бабушка поначалу отказалась, но мой папа сказал, что нужно передать еду, и когда брат на следующий день покормил своего учителя в школе, тот плакал от счастья и, видимо, от унижения одновременно. Так жил не только учитель, так жила вся страна! И каждый армянин проделал огромный путь, чтобы наша Родина начала новую жизнь и не возвращалась к тому ужасу, через который прошли наши бабушки, дедушки, родители и мы!
Когда после войны нам дали газ, моя бабушка плакала, так как для неё это уже было забытое явление. В такой ситуации мы оказались по многим причинам, как экономическим, так и географическим, оставшись в окружении ненавидящих нас государств, чьи интересы мы никогда не преследовали и не подчинялись. Когда наши взрослые собирались, то всегда говорили, что пока с нами Россия, мы будем невредимы. Я всю свою жизнь живу с любовью к русскому человеку и считаю себя частью не только своей армянской культуры, но и русской.
Когда я переехал в Россию и стал учиться неблагодарной профессии режиссёра, вы уже были президентом, Владимир Владимирович. Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине, и все мои взлеты, падения, радость и боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергающие это.
Но сегодня я хотел бы сказать, что своим равнодушием к происходящему в Арцахе вы меня предаёте, Владимир Владимирович!
Так же вы предаете двух моих прадедов и шестьсот тысяч армян, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной Войны, вы предаёте тех маршалов Советского Союза, которых дала Армения и Арцах, и тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссёров, артистов и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свои жизни ради России!
Три миллиона армян, живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич! Спустя сотни лет, когда на Земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и любовь, которыми наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили! Спасибо! Ваш Сарик Андреасян».
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