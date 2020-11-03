Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей

3 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
3 ноября 2020
Сарик Андреасян ежедневно отслеживает новости о войне в Нагорном Карабахе и делится своими переживаниями с подписчиками в Инстаграме. Режиссёр уже обвинил Владимира Путина в алчности и предательстве интересов армянского народа. А спустя пару дней Андреасяна ожидало очередное разочарование - в своём старом друге Владимире Зеленском, занимающем сегодня пост президента Украины. Андреасян обвинил Зеленского в продаже фосфорных бомб Азербайджану, недвусмысленно намекнув на пособничество в убийстве армянских детей.

Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей

«Вова, привет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моём фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм, и ты максимально меня защищал; помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве, и ты был всегда справедлив и честен; помню как был у тебя дома в гостях, и твоя замечательная жена готовила нам чай; помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту, и ты осёк её и сказал «будь вежлива - это человек»; помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожжённые тела армянских детей от фосфорной бомбы, и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив - это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь го*****ми, и всё человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история, хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Вы меня предаёте, Владимир Владимирович»: Сарик Андреасян раскритиковал политику Путина
Поиск по меткам
войнаполитикасоцсети
персоны
Сарик АндреасянВладимир Зеленский

фотографии >>
Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей фотографии
Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей фотографии
Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей фотографии
Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Немченко
1 ноября скончался актёр Александр Немченко.
Шон Коннери
31 октября 2020 года скончался актёр Шон Коннери.
Галина Филимонова
31 октября ушла из жизни актриса Галина Филимонова.

День рождения >>

Михаил Астангов
Мария Барабанова
Галина Бокашевская
Вадим Гемс
Александр Игнатуша
Яков Кучеревский
Мераб Нинидзе
Игорь Огурцов
Сергей Походаев
Джереми Бретт
Чарльз Бронсон
Моника Витти
Дольф Лундгрен
Марика Рёкк
Пьер Ришар-Вильм
Збигнев Цибульский
все родившиеся 3 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен