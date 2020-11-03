Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей

Сарик Андреасян
ежедневно отслеживает новости о войне в Нагорном Карабахе и делится своими переживаниями с подписчиками в Инстаграме. Режиссёр уже обвинил Владимира Путина в алчности и предательстве интересов армянского народа
. А спустя пару дней Андреасяна ожидало очередное разочарование - в своём старом друге Владимире Зеленском
, занимающем сегодня пост президента Украины. Андреасян обвинил Зеленского в продаже фосфорных бомб Азербайджану, недвусмысленно намекнув на пособничество в убийстве армянских детей.
«Вова, привет! Я помню, как встретился с тобой и сказал, что очень хочу чтобы ты играл в моём фильме и я был невероятно счастлив, когда ты согласился. Помню, как продюсеры различными методами пытались вставить свои околокультурные фантазии в мой фильм, и ты максимально меня защищал; помню как я показывал тебе первый вариант монтажа в Киеве, и ты был всегда справедлив и честен; помню как был у тебя дома в гостях, и твоя замечательная жена готовила нам чай; помню, как однажды в кафе одна из наших известных актрис позволила себе грубо обратиться к официанту, и ты осёк её и сказал «будь вежлива - это человек»; помню как мы увиделись в Санкт-Петербурге на кинорынке и поздравили друг друга с рождением детей. Я всегда гордился тем, что какой-то промежуток своей жизни я был твоим другом и всегда во всех интервью говорил, что ты человек с большим сердцем. А вчера я смотрел на обожжённые тела армянских детей от фосфорной бомбы, и как выяснилось - это ты их продал нашим соседям, чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе «будь вежлив - это человек», но видимо когда вы садитесь на эти «стулья», то все становитесь го*****ми, и всё человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история, хотел бы сказать, что КРЫМ НАШ».
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