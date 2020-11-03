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Владимир Зеленский опроверг обвинения Сарика Андреасяна в продаже оружия Азейрбайджану

3 ноября
2020 год

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3 ноября 2020
На днях российский режиссёр армянского происхождения Сарик Андреасян обвинил Владимира Зеленского в пособничестве в убийстве армянских детей. В своём обращении, опубликованном в Инстаграме, режиссёр бескомпромиссно утверждает, что Украина продала Азербайджану фосфорные бомбы, которые применялись в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В результате - «обугленные тела армянских детей», фотографии которых вызвали в душе режиссёра бурю эмоций. Режиссёра и президента связывает многолетняя дружба - в бытность актёром Зеленский снимался в фильме Андреасяна «Служебный роман. Наше время». Возможно поэтому, Зеленский решил не игнорировать обвинения и ответил Андреасяну в Телеграме. По мнению президента, Сарик стал жертвой собственных эмоций и российской пропаганды.

Владимир Зеленский опроверг обвинения Сарика Андреасяна в продаже оружия Азейрбайджану

«Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоём доме. Да? Но... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает российская пропаганда и почему она тотально врёт. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо».
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Владимир Зеленский опроверг обвинения Сарика Андреасяна в продаже оружия Азейрбайджану фотографии
Владимир Зеленский опроверг обвинения Сарика Андреасяна в продаже оружия Азейрбайджану фотографии
Владимир Зеленский опроверг обвинения Сарика Андреасяна в продаже оружия Азейрбайджану фотографии
Владимир Зеленский опроверг обвинения Сарика Андреасяна в продаже оружия Азейрбайджану фотографии
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