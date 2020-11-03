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Джонни Депп проиграл суд о клевете

3 ноября
2020 год

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3 ноября 2020
Джонни Депп проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, в которой издание утверждало, что актёр избивал бывшую жену Эмбер Хёрд.

Джонни Депп проиграл суд о клевете

Бывшая супруга Деппа, Эмбер Херд была на процессе свидетелем. Ответчиком, кроме The Sun, стала владеющая газетой компания News Group Newspapers. Высокий суд Лондона изучил 14 случаев, когда Депп, по утверждению ответчиков, применял физическое насилие к Херд, и счёл 12 из них доказанными.

По правилам британской судебной системы The Sun должна была доказывать правдивость опубликованной информации. В итоге суд решил, что утверждение таблоида, что актер бил жену, соответствует действительности, и отказался выплачивать Деппу затребованную компенсацию морального ущерба. Ранее сам Депп заявлял, что не избивал Хёрд.

Адвокаты Деппа назвали обнародованное 2 ноября решение «настолько ошибочным», что «было бы смешно» не подавать на него апелляцию.
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