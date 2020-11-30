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Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы

30 ноября
2020 год

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30 ноября 2020
70-летний Борис Щербаков заявил, что остался без работы и вынужден сидеть на одной картошке. Артист уверен, что в такой напряженной ситуации он оказался из-за пандемии коронавируса.

Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы

«Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава Богу, накопали, мы посадили её весной, так что сейчас её и выкапываем», - сказал Щербаков.

Актер также добавил, что каждый год в свой день рождения он выходил на сцену, но в этом году пришлось обойтись без таких «прекрасных знаков». Сейчас Щербаков находит утешение в резьбе по дереву. Нет, артист не решил неожиданно сменить профессию, он занимается этим «для самоуспокоения, для релаксации».

«Это ни в коем случае не для продажи. Приходят друзья и, если им нравится, я им дарю. Сейчас я делаю это для самоуспокоения, для релаксации. Забываю обо всем, когда занимаюсь своим любимым делом», - рассказал актер.
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Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы фотографии
Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы фотографии
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