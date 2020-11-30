Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович

Ежегодно в четвертый четверг ноября большинство жителей США (за исключением образованых потомков коренного населения) собираются семьями, чтобы отпраздновать самый парадоксальный праздник на свете - День Благодарения. Напомним, в чём суть этого праздника: прибывшие в 17 веке в Новый свет переселенцы из Европы праздновали таким образом геноцид коренного населения и колонизацию новых земель. Уже в 19 веке грамотный маркетолог Авраам Линкольн решил переосмыслить праздник, сделав его семейным. Отныне людям полагалось благодарить судьбу и Господа за всё хорошее, включая хлеб и кров, по возможности не вспоминая о том, что их благополучие построено на костях тех, кто раньше жил на этих землях.
С тех пор американские семьи ежегодно собираются вокруг индейки, чтобы пересчитаться и вкусно поесть по этому поводу. Впрочем, не у всех есть возможность собраться в кругу семьи - например, актриса Дженнифер Энистон выражала мирозданию благодарность в компании щенка.
фото: Дженнифер Энистон
Кстати, её бывший супруг Джастин Теру тоже отпраздновал в обществе собаки. Ну и того, кто сделал этот снимок.
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