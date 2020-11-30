Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович

30 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2020
Ежегодно в четвертый четверг ноября большинство жителей США (за исключением образованых потомков коренного населения) собираются семьями, чтобы отпраздновать самый парадоксальный праздник на свете - День Благодарения. Напомним, в чём суть этого праздника: прибывшие в 17 веке в Новый свет переселенцы из Европы праздновали таким образом геноцид коренного населения и колонизацию новых земель. Уже в 19 веке грамотный маркетолог Авраам Линкольн решил переосмыслить праздник, сделав его семейным. Отныне людям полагалось благодарить судьбу и Господа за всё хорошее, включая хлеб и кров, по возможности не вспоминая о том, что их благополучие построено на костях тех, кто раньше жил на этих землях.
С тех пор американские семьи ежегодно собираются вокруг индейки, чтобы пересчитаться и вкусно поесть по этому поводу. Впрочем, не у всех есть возможность собраться в кругу семьи - например, актриса Дженнифер Энистон выражала мирозданию благодарность в компании щенка.

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Дженнифер Энистон

Кстати, её бывший супруг Джастин Теру тоже отпраздновал в обществе собаки. Ну и того, кто сделал этот снимок.

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Джастин Теру

Гвинет Пэлтроу с детьми отправилась на могилу отца.

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Гвинет Пэлтроу с детьми

София Вергара устроила пикник для друзей и близких.

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: София Вергара с сыном Маноло

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: София Вергара

А Риз Уизерспун, Милла Йовович, Алек Болдуин и Джеймс Ван Дер Бик отпраздновали в тесном кругу семьи.

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Риз Уизерспун с мужем и детьми

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Джеймс Ван Дер Бик с семьёй

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Алек Болдуин с женой Хиларией и детьми

Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович
фото: Милла Йовович с семьёй
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Алек БолдуинКерри ВашингтонСофия ВергараМилла ЙововичЛили КоллинзДженнифер ЛопесГвинет ПэлтроуСильвестр СталлонеДжастин ТеруРиз УизерспунБрюс УиллисСальма ХайекДженнифер Энистон

фотографии >>
Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович фотографии
Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович фотографии
Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович фотографии
Сплошная благодарность: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон и Милла Йовович фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Донцов
29 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Донцов.
Александр Мандрикин
27 ноября ушёл из жизни актёр Александр Мандрикин.
Александр Разин
26 ноября ушел из жизни актер Александр Разин.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
чёрная комедия
Россия, 2020
Комета Галлея
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
Курьер
трагикомедия, экранизация
СССР, 1986
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен