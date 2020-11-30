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Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей

30 ноября
2020 год

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30 ноября 2020
В перерывах между съёмками своего нового фильма «Полночное небо» Джордж Клуни выполнял работу по дому и пытался представить, каково было его маме в далёком 1964 году. Вот уже третий год Джордж и его жена Амаль воспитывают близнецов Эллу и Александра, рождение которых, по словам актёра, они даже не планировали.

Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей

«Нет никаких сомнений в том, что появление Амаль в моей жизни изменило всё. Впервые я столкнулся с таким - всё, то касалось неё и её деятельности, было несравненно важнее всего, что делал я. А теперь у нас ещё появились эти два глупыша. Это очень наполнило мою жизнь. Но я совершенно не предвидел и не планировал всего этого.

Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей

Ведь мы никогда не обсуждали женитьбу, когда встречались. Я просто ни с того ни с сего предложил ей выйти за меня замуж. Она долго не могла сказать «да» - я стоял на одном колене около 20 минут, пока не сказал: «Слушай, я сейчас заработаю себе вывих бедра».
Точно также мы не говорили о детях. И просто однажды спросили друг у друга: «Что думаешь об этом?» Потом отправились к врачу. Сделали УЗИ. И нам сказали: «У вас будет мальчуган!» Мальчик, думаю, фантастика! «И у вас там ещё один ребёнок». Я просто опешил - я был готов лишь к одному ребёнку. Ну я ж типа старый. А тут мне говорят, что будет двое. Вы знаете, меня сложно заставить замолчать. Но я стоял там минут десять, смотрел на снимок УЗИ и поверить не мог. Я так рад, что близнецы есть друг у друга».

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Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей фотографии
Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей фотографии
Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей фотографии
Джордж Клуни признался, что они с женой не планировали иметь детей фотографии
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