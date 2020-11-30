Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена»

Поклонники 57-летнего Джонни Деппа
нашли способ поддержать актёра, который лишился роли
Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части фильма «Фантастические твари»
. Студия Warner Bros. попросила Деппа написать ПСЖ после того, как актёр проиграл суд британскому таблоиду The Sun
. Формально подав иск против издания, фактически Депп судился с бывшей супругой Эмбер Хёрд
, выступавшей свидетельницей со стороны ответчика.
Новость о том, что проигрыш в суде стоил Деппу роли (как всегда, одной из самых ярких в фильме) ошеломила и возмутила его поклонников. В ответ на это более 1,5 миллиона человек подписали петицию
с требованием уволить Эмбер Хёрд
из второго фильма про Аквамена
. В тексте петиции говорится о том, что обвинившая Деппа в насилии Хёрд сама систематически проявляла агрессию как по отношению к нему, так и по отношению к своей бывшей партнёрше Тасе Ван Ри.
По мнению авторов петиции, с момента развода с Деппом Хёрд задалась целью разрушить его репутацию и карьеру, повторяя выдуманные истории о жестоком обращении с его стороны. Выступая в интересах тех немногочисленных мужчин, которые стали жертвами психологического и физического насилия со стороны женщин, авторы петиции выразили надежду, что DC и Warner обратят внимание на эту проблему и перестанут потворствовать агрессорше.
А пока поклонники Джонни проклинают Эмбер, киностудия Warner Bros. уже назначила на замену Деппу датского актёра Мадса Миккельсена
.
обсуждение >>