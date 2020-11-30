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Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена»

30 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2020
Поклонники 57-летнего Джонни Деппа нашли способ поддержать актёра, который лишился роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части фильма «Фантастические твари». Студия Warner Bros. попросила Деппа написать ПСЖ после того, как актёр проиграл суд британскому таблоиду The Sun. Формально подав иск против издания, фактически Депп судился с бывшей супругой Эмбер Хёрд, выступавшей свидетельницей со стороны ответчика.

Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена»

Новость о том, что проигрыш в суде стоил Деппу роли (как всегда, одной из самых ярких в фильме) ошеломила и возмутила его поклонников. В ответ на это более 1,5 миллиона человек подписали петицию с требованием уволить Эмбер Хёрд из второго фильма про Аквамена. В тексте петиции говорится о том, что обвинившая Деппа в насилии Хёрд сама систематически проявляла агрессию как по отношению к нему, так и по отношению к своей бывшей партнёрше Тасе Ван Ри.

Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена»

По мнению авторов петиции, с момента развода с Деппом Хёрд задалась целью разрушить его репутацию и карьеру, повторяя выдуманные истории о жестоком обращении с его стороны. Выступая в интересах тех немногочисленных мужчин, которые стали жертвами психологического и физического насилия со стороны женщин, авторы петиции выразили надежду, что DC и Warner обратят внимание на эту проблему и перестанут потворствовать агрессорше.
А пока поклонники Джонни проклинают Эмбер, киностудия Warner Bros. уже назначила на замену Деппу датского актёра Мадса Миккельсена.
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Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена» фотографии
Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена» фотографии
Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена» фотографии
Фанаты Джонни Деппа требуют уволить Эмбер Хёрд из «Аквамена» фотографии
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