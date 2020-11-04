«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии

Народный артист России Иван Краско
продолжает лечиться от коронавируса. О своём самочувствии актёр рассказал «Комсомольской Правде
».
Сейчас 90-летний актер находится на карантине со своими сыновьями и бывшей супругой Натальей Вяль. Она единственная, кто согласился о нём заботиться, когда Краско отказался ехать в больницу
, несмотря на то, что у него серьёзно поражены лёгкие.
Артист потихоньку идёт на поправку, но особой радости по этому поводу не чувствует, беспокоясь о возвращении жёсткого карантина: «Легкие не особо меня беспокоили, чувствую хвост усталости, особой радости нет. И я не вижу радости ещё и потому, что снова жёсткие условия самоизоляции нам обещают. Никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят. Беспокоюсь, что снова введут карантин».
Дети Ивана Краско, по его словам, чувствуют себя хорошо. У Натальи Вяль был кашель, но уже прошёл. Артист по-прежнему отказывается от госпитализации: «В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его».
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