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«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии

4 ноября
2020 год

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4 ноября 2020
Народный артист России Иван Краско продолжает лечиться от коронавируса. О своём самочувствии актёр рассказал «Комсомольской Правде».

«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии

Сейчас 90-летний актер находится на карантине со своими сыновьями и бывшей супругой Натальей Вяль. Она единственная, кто согласился о нём заботиться, когда Краско отказался ехать в больницу, несмотря на то, что у него серьёзно поражены лёгкие.

Артист потихоньку идёт на поправку, но особой радости по этому поводу не чувствует, беспокоясь о возвращении жёсткого карантина: «Легкие не особо меня беспокоили, чувствую хвост усталости, особой радости нет. И я не вижу радости ещё и потому, что снова жёсткие условия самоизоляции нам обещают. Никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят. Беспокоюсь, что снова введут карантин».

Дети Ивана Краско, по его словам, чувствуют себя хорошо. У Натальи Вяль был кашель, но уже прошёл. Артист по-прежнему отказывается от госпитализации: «В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его».
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«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии фотографии
«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии фотографии
«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии фотографии
«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал о своём самочувствии фотографии
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