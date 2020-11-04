Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»

4 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2020
В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера масштабной экшн-драмы «Подольские курсанты». Главные роли в фильме исполнили Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Артем Губин, Любовь Константинова, Игорь Юдин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Дарья Урсуляк и другие.

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Сергей Безруков и его жена

«В основе сюжета – реальная история. Совсем еще зеленые ребята, будущие командиры, без колебаний встали на защиту Родины. И отдали свои жизни за неё. Откуда в душах этих вчерашних мальчишек было столько самосознания, столько ответственности за свою землю? Сейчас главное – память. Память об этих парнях, Подольских курсантах, и о миллионах других, погибших за нас. Это люди, которые положили свои жизни ради мира на земле. Как бы громко это ни звучало…», - рассказал Сергей Безруков, исполнивший роль капитана Старчака.

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Джаник Файзиев и Светлана Иванова

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Валдис Пельш

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Любовь Константинова

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Сергей Мазаев и Ольга Кабо с сыном

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Мария Кожевникова

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Агата Муцениеце

Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»
фото: Дмитрий Дибров с женой и сыном

Среди первых зрителей фильма были замечены Мария Аронова, Владимир Познер, Ольга Кабо, Полина и Дмитрий Дибровы, Валерия и Александр Роднянские, Леонид Ярмольник, Мария Кожевникова, Сергей Мазаев, Вячеслав Гришечкин, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Агата Муцениеце, Валдис Пельш, Дарья Повереннова, Валерий Сюткин с семьей, Резо Гигинеишвили и другие.

«Подольские курсанты» в прокате с 4 ноября 2020 года.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Подольских курсантов» покажут в США и Великобритании
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
Поиск по меткам
Звёздыпремьера
персоны
Мария АроноваГурам БаблишвилиАлексей БардуковСергей БезруковРезо ГигинеишвилиВячеслав ГришечкинАртём ГубинДмитрий ДибровЕвгений ДятловСветлана ИвановаОльга КабоМария КожевниковаЛюбовь КонстантиноваМария ЛемешеваРоман МадяновСергей МазаевАгата МуцениецеВалдис ПельшДарья ПоверенноваВладимир ПознерЕкатерина РедниковаАлександр РоднянскийДмитрий СоломыкинВалерий СюткинДарья УрсулякДжаник ФайзиевИгорь ЮдинЛеонид Ярмольник
фильмы
Подольские курсанты

фотографии >>
Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов» фотографии
Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов» фотографии
Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов» фотографии
Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Немченко
1 ноября скончался актёр Александр Немченко.
Шон Коннери
31 октября 2020 года скончался актёр Шон Коннери.
Галина Филимонова
31 октября ушла из жизни актриса Галина Филимонова.

День рождения >>

Александр Глебов
Надежда Горшкова
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Михаил Крамар
Николай Прокопович
Сесиль Свердлова
Алексей Титков
Сергей Щеглов
Марлен Жобер
Мэттью Макконахи
Ален Нури
Мэттью Риз
Джастин Уэдделл
Александра Шлёнская
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
Откуда ты родом?
драма, музыкальный фильм, социальная драма
Великобритания, США, 2020
Побочный эффект
мистика, триллер
Россия, 2020
Сокровенный человек
исторический фильм
Россия, 2020
Кольская сверхглубокая
триллер
Россия, 2020
Кот под прикрытием
приключения, семейное кино, шпионский фильм
Китай, Франция, 2018
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Омен. Наследие
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Италия, 2019
Подольские курсанты
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2020
В чужой шкуре
криминальный фильм, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, 2020
Друзья на свою голову
комедия
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен