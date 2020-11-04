Сергей Безруков, Светлана Иванова и Мария Кожевникова увидели подвиг «Подольских курсантов»

«В основе сюжета – реальная история. Совсем еще зеленые ребята, будущие командиры, без колебаний встали на защиту Родины. И отдали свои жизни за неё. Откуда в душах этих вчерашних мальчишек было столько самосознания, столько ответственности за свою землю? Сейчас главное – память. Память об этих парнях, Подольских курсантах, и о миллионах других, погибших за нас. Это люди, которые положили свои жизни ради мира на земле. Как бы громко это ни звучало…», - рассказал Сергей Безруков, исполнивший роль капитана Старчака.
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