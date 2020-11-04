Руни Мара и Хоакин Феникс написали эссе о насильственном разлучении детей с родителями

В конце сентября с подачи российского режиссёра Виктора Косаковского пресса растрезвонила новость
о том, что у Руни Мары
и Хоакина Феникса
родился сын Ривер, названный в честь покойного брата Хоакина
. Сами актёры хранили молчание пять недель. Пока не прочитали статью в «The New York Times»
о 545 детях иммигрантов, разлученных со своими родителями на границе Америки с Мексикой. Согласно статье, местонахождение родителей до сих пор невозможно определить. Эта вопиющая новость подтолкнула новоиспеченных родителей на первое публичное высказывание о своём ребёнке. Воспользовавшись своим привилегированным положением и интересом публики к их частной жизни, актёры попытались обратить внимание общественности на эту кровоточащую рану - проблему разлучения семей на границах США. В специальной колонке, опубликованной в издании «People»
, Руни и Хоакин дали краткий обзор ситуации и воззвали к совести правительства и соотечественников.
«На прошлой неделе мы узнали, что до сих пор не удалось найти родителей 545 детей, которых сотрудники иммиграционной службы разлучили с семьями на границе. Тяжесть этих цифр сбивает с ног. Пятьсот сорок пять детей.
Подобно многим, мы испытали боль от осознания того, что выпавшая из новостной повестки политика разделения семей продолжает наносить ущерб детям и родителям по всему миру - спустя два года после того, как федеральный суд признал эту практику незаконной.
Как новоиспечённым родителям, нам невыносима сама мысль о том, каково это - когда у тебя забирают ребёнка хотя бы на день, не говоря уже о годах. Но это именно то, что переживают эти 545 детей и их родители. Как американцы, мы обязаны продолжать обращать внимание на то тяжёлое положение, в которое попали эти семьи, и требовать ответ на вопрос о том, почему родителей до сих пор не нашли.
Практика разделения детей с родителями на границе должна была служить сдерживающим фактором для иммигрантов. Большинство этих семей искали убежища - это означает, что они приехали в США в надежде на нашу помощь, сбежав от насилия и опасностей, подстерегавших их дома. А что на деле: чтобы преподать урок беженцам, мы забрали их детей в расчёте на то, что весть о новой опасности, поджидающей всех, кто собирается предпринять подобное путешествие, распространится по ту сторону границы.
В некоторых случаях это означает, что детей младше 5 лет буквально вырывают из рук родителей, даже тех детей, которые не достигли годовалого возраста.
Американский Союз Гражданских Свобод подал в суд на правительство по делу о политике разлучения семей - известной как “нулевая терпимость” - и в итоге добился судебного постановления, по большей части приостановившее эту практику летом 2018 года. В рамках этого разбирательства правительство должно было предоставить Союзу список разлученных с детьми родителей, чтобы Союз мог отследить их местонахождение и помочь воссоединиться с детьми.
Правительство с неохотой предоставило список, который показал, что более 2700 детей были отобраны у родителей. Но через полгода отчёт от анонимного осведомителя из Департамента здравоохранения и социальных служб США выявил, что реальные цифры были гораздо выше. На самом деле, тысячи детей были разлучены с родителями во время тестового прогона новой политической инициативы в 2017-2018 годах.
Адвокаты правительства боролись за сокрытие факта существования этих детей. И несложно понять причину. В большом количестве случаев, родителей отправляли на родину, в то время как их дети оставались в США. Иммиграционная служба рассчитывала, что эти родители распространят информацию: приедешь в Америку, у тебя заберут детей.
Сейчас нам известно, что несмотря на все усилия защитников беженцев, которые прочесывают Центральную Америку в попытках выследить родителей, сотни так и остались не найдены. Некоторые из этих родителей спасались бегством от угроз со стороны преступных группировок или от других форм насилия. И невозможно сказать, что могло с ними произойти.
Что касается детей, разлученных с родителями - это ущерб на всю жизнь. Детские психологи утверждают, что даже короткие периоды принудительного отстранения от родительской опеки могут нанести человеку непоправимый эмоциональный ущерб. Некоторые из этих детей ещё толком не научились ходить, некоторые - не достигли 10-летнего возраста. Наши сердца разбиваются от одной мысли о том, какие страдания им пришлось перенести от рук нашей страны.
Какими бы жестокими не были эти разлучения - это далеко не единственная вредоносная практика иммиграционной политики, применяемая последние годы. Невзирая на рекомендации Центров по контролю и профилактики заболеваний, правительство использовало пандемию коронавирусной инфекции как предлог, чтобы оправдать запрет на въезд всем, кто просит убежище на Южной границе. Включая детей, прибывших без сопровождения, бежавших от опасности. Недавнее расследование ProPublica показало, что большое количество этих детей тайно удерживали в приграничных отелях, подальше от глаз правозащитников, а затем быстро отправляли их обратно на родину, не давая возможности увидится с судьей.
Нам следует задать себе вопрос: в такой стране мы хотим жить? Наши ли это ценности? С какими чувствами мы будем рассказывать нашему сыну, когда он спросит нас об этих временах, о том, как мы обращались с напуганными беззащитными детьми, многие из которых могут так никогда и не увидеть своих родителей снова? Ради нравственного образа нашей страны, надеемся, мы сможем сказать ему, что Америка недвусмысленно отринула эту жестокость и потребовала от наших представителей сделать все возможное для того, чтобы найти этих родителей»
.
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