3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин

В продолжении истории главная героиня Женя Короткова, чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в её судьбе людей: папу Александра, с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима. Обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких.
Сериал «257 причин, чтобы жить» стал одним из 10 проектов, отобранным жюри престижного международного фестиваля Canneseries для участия в основном конкурсе. Всего рассматривалось несколько сотен заявок на участие из разных стран мира. Сериал стал первым проектом из России, который завоевал награду на Canneseries за всё время существования конкурса. А исполнительница главной роли Полина Максимова одержала победу в номинации Best Performance, с чем её ещё раз поздравили на премьере нового сезона.
обсуждение >>