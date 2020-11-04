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3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин

4 ноября
2020 год

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4 ноября 2020
На днях в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера нового сезона оригинального сериала START «257 причин, чтобы жить».

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин

Два первых эпизода сезона зрителям представили продюсеры Алексей Ляпичев и Диана Тевосова, а также исполнители центральных ролей Полина Максимова, Максим Лагашкин, Роман Маякин и другие.

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Полина Максимова

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Максим Лагашкин

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Роман Маякин

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Ася Громова

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Михаил Грищенко

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Дарья Руденок

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Александр Соколовский

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
фото: Анастасия Попова

В онлайн-кинотеатре START две новые серии «257 причин, чтобы жить-2» доступны с 4 ноября. Далее эпизоды будут выходить эксклюзивно каждый четверг, по одному эпизоду в неделю.

В продолжении истории главная героиня Женя Короткова, чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в её судьбе людей: папу Александра, с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима. Обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких.

3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин

Сериал «257 причин, чтобы жить» стал одним из 10 проектов, отобранным жюри престижного международного фестиваля Canneseries для участия в основном конкурсе. Всего рассматривалось несколько сотен заявок на участие из разных стран мира. Сериал стал первым проектом из России, который завоевал награду на Canneseries за всё время существования конкурса. А исполнительница главной роли Полина Максимова одержала победу в номинации Best Performance, с чем её ещё раз поздравили на премьере нового сезона.

Смотрите второй сезон сериала «257 причин, чтобы жить» на видеосервисе START c 4 ноября 2020 года.

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257 причин, чтобы жить257 причин, чтобы жить-2

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3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин фотографии
3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин фотографии
3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин фотографии
3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин фотографии
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