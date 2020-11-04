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Ольга Кабо развелась с мужем в его день рождения

4 ноября
2020 год

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4 ноября 2020
52-летняя Ольга Кабо и её муж, бизнесмен Николай Разгуляев, решили расстаться. Так получилось, что слушание дела о разводе прошло как раз в день 60-летия Николая.

Ольга Кабо развелась с мужем в его день рождения

По данным СМИ, инициатором расставания выступила Ольга, но о причинах никто из супругов не высказывался. На официальном сайте Никулинского суда пишут, что Кабо подала не только на развод, но и на раздел совместно нажитого имущества.

Супруги прожили вместе более 11 лет. В 2008 году Николай сделал Ольге предложение спустя месяц после знакомства. Через 3 года Ольга во второй раз стала мамой – у пары родился сын Виктор. Николай Разгуляев был третьим мужем актрисы.

Ольга Кабо развелась с мужем в его день рождения
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Ольга Кабо развелась с мужем в его день рождения фотографии
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