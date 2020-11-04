Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко

3 ноября в Сочи состоялась торжественная церемония открытия VIII Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии «Ирида» (британский вариант названия фестиваля - SIFFA). Фестиваль продлится до 7 ноября, представив программу в рамках трёх конкурсов: основном конкурсе, конкурсе документального кино и конкурсе короткометражного кино.
фото: Максим Колосов, Нино Нинидзе и Владислав Канопка
фото: Стивен Мао со спутницей
фото: Оксана Сташенко, Анна Андрусенко и Нино Нинидзе
фото: Роман Курцын
фото: Григорий Адаменко
фото: Владимир Хотиненко
В ходе церемонии, ведущими которой стали Джек Лой и Лиза Арзамасова, был представлен состав жюри киносмотра и состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля «Ирида». Гостям была показана кинокомпозиция «Посвящение Кавказу» с музыкальным сопровождением Оркестра народных инструментов «Русский сувенир».
«Музыка стала неотъемлемой частью киноискусства уже на самоей его заре, начиная с эры немого кино - вспомним хотя бы фильм Сергея Эйзенштейна«Броненосец «Потёмкин», который демонстрировался под музыкальное сопровождение живого оркестра, и фильм Чарли Чаплина«Новые времена», к которому, как и ко многим своим фильмам, Чаплин написал музыку сам. Музыку для кинематографа писали великие композиторы 20-го века - Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и многие другие. Именно здесь я хотела бы почтить память человека, ушедшего от нас в этом году, – композитора Эннио Морриконе. Его музыка добавила ноту гениальности к фильмам Квентина Тарантино и Роланда Жоффе. Какое счастье, что в этом году благодаря Российскому фонду культуры нам удалось создать собственный музыкальный фестиваль с таким же названием «Ирида», - отметила Президент и учредитель VIII Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий ИРИДА Любовь Балагова-Кандур.
фото: Любовь Балагова-Кандур
Как в случае и с другими крупными международными мероприятиями в этом году, организаторы SIFFA обеспечили соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, что, в первую очередь отразилось на количестве участников. Мероприятия фестиваля проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, Фонда Антропова, а также известных кинематографистов и деятелей искусств. Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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