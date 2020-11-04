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Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко

4 ноября
2020 год

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4 ноября 2020
3 ноября в Сочи состоялась торжественная церемония открытия VIII Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии «Ирида» (британский вариант названия фестиваля - SIFFA). Фестиваль продлится до 7 ноября, представив программу в рамках трёх конкурсов: основном конкурсе, конкурсе документального кино и конкурсе короткометражного кино.

По красной дорожке, ведущей в зал Зимнего театра, прошлись Борис Грачевский, Стивен Мао, Нино Нинидзе, Елена Валюшкина, Роман Курцын, Лариса Лужина, Владимир Хотиненко, Джон Хеллингс и другие.

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Борис Грачевский

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Елена Валюшкина

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Максим Колосов, Нино Нинидзе и Владислав Канопка

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Стивен Мао со спутницей

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Оксана Сташенко, Анна Андрусенко и Нино Нинидзе

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Роман Курцын

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Григорий Адаменко

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Владимир Хотиненко

В ходе церемонии, ведущими которой стали Джек Лой и Лиза Арзамасова, был представлен состав жюри киносмотра и состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля «Ирида». Гостям была показана кинокомпозиция «Посвящение Кавказу» с музыкальным сопровождением Оркестра народных инструментов «Русский сувенир».

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко

«Музыка стала неотъемлемой частью киноискусства уже на самоей его заре, начиная с эры немого кино - вспомним хотя бы фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин», который демонстрировался под музыкальное сопровождение живого оркестра, и фильм Чарли Чаплина «Новые времена», к которому, как и ко многим своим фильмам, Чаплин написал музыку сам. Музыку для кинематографа писали великие композиторы 20-го века - Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович и многие другие. Именно здесь я хотела бы почтить память человека, ушедшего от нас в этом году, – композитора Эннио Морриконе. Его музыка добавила ноту гениальности к фильмам Квентина Тарантино и Роланда Жоффе. Какое счастье, что в этом году благодаря Российскому фонду культуры нам удалось создать собственный музыкальный фестиваль с таким же названием «Ирида», - отметила Президент и учредитель VIII Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий ИРИДА Любовь Балагова-Кандур.

Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко
фото: Любовь Балагова-Кандур

Как в случае и с другими крупными международными мероприятиями в этом году, организаторы SIFFA обеспечили соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, что, в первую очередь отразилось на количестве участников. Мероприятия фестиваля проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского фонда культуры, Министерства культуры Краснодарского края, Администрации города Сочи, Россотрудничества в Великобритании, Посольства Российской Федерации в Великобритании, Collection Paradise Resort & Spa Sochi, Sindika Film Productions Co, Фонда Антропова, а также известных кинематографистов и деятелей искусств. Проект реализован на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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фильмы
Броненосец "Потёмкин"Новые времена

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Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко фотографии
Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко фотографии
Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко фотографии
Дружба народов: Нино Нинидзе, Роман Курцын и Анна Андрусенко фотографии
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