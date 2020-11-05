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Григорий Лепс записал песню к фильму «Грозный»

5 ноября
2020 год

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5 ноября 2020
Григорий Лепс исполнил песню к исторической драме «Грозный», которую готовит к показу телеканал «Россия 1».

Григорий Лепс записал песню к фильму «Грозный»

Известно, что главную роль в исторической драме сыграл Александр Яценко. А вот автором музыки для новой песни «Небеса» стал прославленный российский композитор Эдуард Артемьев, автором текста – Ира Эйфория. Сам Лепс признался, что рад поучаствовать в проекте и заявил, что песня ближе к народной музыке, а не эстрадной.

«Иван Грозный сыграл очень важную роль для страны. Как бы ни жил в его правление народ, какие бы катаклизмы ни переживала при нем страна, для российского государства он был выдающейся личностью. Я рад, что мне доверили исполнить песню к картине, которая рассказывает о той эпохе. Песня «Небеса» ближе к народной музыке, чем к эстрадной. В ней довольно завуалированные слова, своеобразная гармоническая сетка и непривычное для меня исполнение. Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке – хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть. Для меня это не проблема, а хороший и полезный опыт. У нас получилось аллегоричное произведение, и каждый сделает свой вывод».


Композитор Эдуард Артемьев отметил, что старался вложить нечто грандиозное в мелодию.

«Мне хотелось сочинить что-то красивое, исходя из моих личных ощущений – от истории, от эпохи. Конечно, музыкальная композиция не может сравниться с величием царя, но у меня и не было такой задачи. Прежде всего, я хотел при помощи музыки показать Грозного человеком. Для меня это великий русский царь, самодержец, он заложил основу нашей великой страны, создал самое могущественное на континенте государство. Безусловно, это грандиозная историческая фигура. Мне самому очень интересно посмотреть, что получилось, как наложилась мелодия на картину».

Премьера масштабной многосерийной драмы «Грозный» состоится в эфире телеканала «Россия 1» в новом сезоне.
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Григорий Лепс записал песню к фильму «Грозный» фотографии
Григорий Лепс записал песню к фильму «Грозный» фотографии
Григорий Лепс записал песню к фильму «Грозный» фотографии
Григорий Лепс записал песню к фильму «Грозный» фотографии
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