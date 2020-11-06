Лашана Линч пожаловалась на травлю из-за роли агента 007

Темнокожая британская актриса Лашана Линч
, которая получила роль агента 007 в новой картине о Джеймсе Бонде
, пожаловалась на травлю, с которой ей пришлось столкнуться после объявления о ее участии в съемках. Интервью с актрисой опубликовало издание Harper's Bazaar
.
Линч взяли на одну из главных ролей в фильме «Не время умирать
». В нем она играет Номи, секретного агента, которая получает звание агента 007, когда сам Бонд оказывается в изгнании. Как только новость о ее участии в ленте просочилась в прессу летом 2019 года
, Линч была завалена гневными сообщениями в интернете. Ей пришлось перестать использовать соцсети, она также на неделю ограничила свой круг общения, встречаясь исключительно с родственниками.
«Любая другая чернокожая женщина на этой роли подверглась бы похожему, на нее бы также нападали. Мне просто нужно напоминать себе, что диалог происходит, и я часть чего-то революционного».
Актриса подчеркнула, что темнокожим зрителям точно понравится ее героиня, а также они найдут сходства с их жизнью, смотря на персонажа Линч на экране. Ей хотелось, чтобы ее экранный образ отражал жизненный опыт чернокожих людей — кого-то из ее семьи или ее друзей. Больше всего она опасалась, что ее героиня будет слишком «гладкой».
«В сценарии должен быть хотя бы один момент, который заставит чернокожих зрителей одобрительно закивать головами, увидев на экране свою реальную жизнь».
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