«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни

Артист Андрей Носков
подхватил коронавирус. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей
.
Актер признался, что заразился COVID-19. Сейчас у него поражено 20% легких. К счастью, чувствует он себя хорошо. Правда, принимает много лекарств.
С учетом отмены всех спектаклей, болезнь пагубно сказалась на бюджете Носкова. Ему буквально приходится жить в кредит.
«Мы самая не защищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить. Вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить надо только на лекарства».
Андрей сообщил также, что выполняет все предписания докторов. Актеру приходится пить много препаратов. Сейчас Андрей Носков чувствует себя хорошо, однако ранее у него несколько дней держался жар. Температура не была высокой, но и не падала. Артист ощущал ломоту во всем теле.
обсуждение >>