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«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни

6 ноября
2020 год

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6 ноября 2020
Артист Андрей Носков подхватил коронавирус. Об этом сообщает Федеральное Агентство Новостей.

«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни

Актер признался, что заразился COVID-19. Сейчас у него поражено 20% легких. К счастью, чувствует он себя хорошо. Правда, принимает много лекарств.

С учетом отмены всех спектаклей, болезнь пагубно сказалась на бюджете Носкова. Ему буквально приходится жить в кредит.

«Мы самая не защищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить. Вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить надо только на лекарства».

Андрей сообщил также, что выполняет все предписания докторов. Актеру приходится пить много препаратов. Сейчас Андрей Носков чувствует себя хорошо, однако ранее у него несколько дней держался жар. Температура не была высокой, но и не падала. Артист ощущал ломоту во всем теле.
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«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни фотографии
«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни фотографии
«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни фотографии
«Буду жить в кредит»: Андрей Носков вынужден прекратить работу из-за болезни фотографии
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