«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

6 ноября на 87-м году жизни скончался
легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий
. О точных причинах смерти пока что ничего доподлинно не известно. В октябре представитель артиста Олег Сташкевич объявил о решении Жванецкого покинуть сцену из-за преклонного возраста и неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Однако Ксения Собчак
, отреагировавшая на новости о кончине писателя, отметила, что проблемы начались ещё до пандемии коронавирусной инфекции.
«Была на его выступлении до коронавируса на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен всё равно - просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек»
, – написала телеведущая в своём Телеграм-канале.
Михаила Михайловича проводили добрым словом в последний путь Максим Галкин
, Сергей Шнуров
, Владимир Зеленский
, Сергей Светлаков
и многие другие.
Максим Галкин
«Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!»
Сергей Шнуров
«Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нём и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, -
Мол с ним ушла огромная эпоха...
А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то»
.
Владимир Зеленский
«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью»
.
Гарик Харламов
«Ушёл гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким».
Сергей Светлаков
«Ушёл единственный человек из прошлого, умевший осознавать настоящее и предвидеть будущее»
.
Владимир Познер
«Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша, любимый, единственный на свете Миша.
Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю. Нет, жить, конечно, будем. Но света будет чуть меньше. А временами не чуть, а гораздо больше меньше – как сказал бы Миша.
Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают её куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее.
Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий.
Говорят, нет незаменимых людей. Ложь это. Каждый человек незаменим для кого-то. А Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России.
И Миша, любимый и единственный на свете Миша, незаменим для меня»
.
Сергей Безруков
«Ушел Михаил Жванецкий...
Великий сатирик, с его знаменитым жёлтым, потёртым портфелем! Я вырос на его юморе! Тонкий, умный, блестящий, до гомерического хохота! Ушла эпоха УМНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЮМОРА....Великий ЖВАНЕЦКИЙ! Светлая память ЛЕГЕНДАРНОМУ ОДЕССИТУ!!!!»
Лион Измайлов
«Я его знал с 1972-го года. Мы с ним ездили с клубом «12 стульев» и жили с ним в одном номере в городе Томске. Я могу сказать, что до 1978 года его ни разу не напечатали в литературной газете… Сегодня трудно в это поверить, но в клубе «12 стульев» он до 1980-го года так ни разу и не напечатался. И только в 1978-м году его стала показывать передача «Вокруг смеха», и он сразу стал известным и популярным на всю страну. По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране»
.
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