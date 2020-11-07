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«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

7 ноября
2020 год

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7 ноября 2020
6 ноября на 87-м году жизни скончался легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. О точных причинах смерти пока что ничего доподлинно не известно. В октябре представитель артиста Олег Сташкевич объявил о решении Жванецкого покинуть сцену из-за преклонного возраста и неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Однако Ксения Собчак, отреагировавшая на новости о кончине писателя, отметила, что проблемы начались ещё до пандемии коронавирусной инфекции.

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Была на его выступлении до коронавируса на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен всё равно - просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек», – написала телеведущая в своём Телеграм-канале.

Михаила Михайловича проводили добрым словом в последний путь Максим Галкин, Сергей Шнуров, Владимир Зеленский, Сергей Светлаков и многие другие.

Максим Галкин

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!»

Сергей Шнуров

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Сегодня умер Михаил Жванецкий.
Великий дядя, просто дядя Миша.
Ребячился он с нами не по-детски.
И всяк о нём и вспомнит и напишет,
Согласно случаю, прискорбным тоном, -
Мол с ним ушла огромная эпоха...
А для меня он был как-будто камертоном,
И по нему что хорошо, что плохо
Я мерил, а теперь, пожалуй,
И не по кому. Нет авторитета.
Не стало капли самой важной малой,
Сломалось главное, то что под сердцем где-то».

Владимир Зеленский

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью».

Гарик Харламов

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Ушёл гений. Умер Михаил Жванецкий. Юмор осиротел. Соболезнования родным и близким».

Сергей Светлаков

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Ушёл единственный человек из прошлого, умевший осознавать настоящее и предвидеть будущее».

Владимир Познер

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша, любимый, единственный на свете Миша.

Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю. Нет, жить, конечно, будем. Но света будет чуть меньше. А временами не чуть, а гораздо больше меньше – как сказал бы Миша.

Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают её куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее.

Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий.

Говорят, нет незаменимых людей. Ложь это. Каждый человек незаменим для кого-то. А Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России.

И Миша, любимый и единственный на свете Миша, незаменим для меня».

Сергей Безруков

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Ушел Михаил Жванецкий...
Великий сатирик, с его знаменитым жёлтым, потёртым портфелем! Я вырос на его юморе! Тонкий, умный, блестящий, до гомерического хохота! Ушла эпоха УМНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЮМОРА....Великий ЖВАНЕЦКИЙ! Светлая память ЛЕГЕНДАРНОМУ ОДЕССИТУ!!!!»

Лион Измайлов

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

«Я его знал с 1972-го года. Мы с ним ездили с клубом «12 стульев» и жили с ним в одном номере в городе Томске. Я могу сказать, что до 1978 года его ни разу не напечатали в литературной газете… Сегодня трудно в это поверить, но в клубе «12 стульев» он до 1980-го года так ни разу и не напечатался. И только в 1978-м году его стала показывать передача «Вокруг смеха», и он сразу стал известным и популярным на всю страну. По сей день он был самым лучшим писателем-сатириком в нашей стране».
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«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого фотографии
«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого фотографии
«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого фотографии
«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого фотографии
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