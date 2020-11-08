Джонни Деппа уволили из «Фантастических тварей» из-за обвинений в домашнем насилии

Зрители не увидят 57-летнего Джонни Деппа
в третьей части «Фантастических тварей»
, которая выйдет на большие экраны уже в следующем году. Его отстранили от роли Грин-де-Вальда. Студия Warner Bros. разорвала с Деппом контракт после его поражения в британском суде
. Ранее актёр обвинил таблоид The Sun в клевете из-за статьи, в которой издание утверждает, что Депп избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд
.
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Депп написал, что добьётся справедливости и собирается подать апелляцию. Также актёр назвал судебный процесс по этому делу «сюрреалистичным».
«Мои намерения остаются в силе, я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, — ложь. Моя жизнь и карьера не будут определяться этими событиями. Спасибо за внимание. С уважением, Джонни Депп»
, — сказано в заявлении.
По некоторым данным, компания Disney также отказалась от участия Джони Деппа в продолжении фильма «Пираты Карибского моря».
Иск о клевете актёр подал после того, как в газете The Sun появилась публикация о том, что он избивал Хёрд. Кстати, Эмбер выступала на заседаниях как свидетель со стороны издания. В суде она рассказала о 14 случаях физического и психологического насилия со стороны экс-супруга.
Суд подтвердил 12 случаев насилия. Джонни Депп, в свою очередь, предъявил видео, на котором видно, что Эмбер тоже поднимала на него руку. Актер, подавая иск в суд, рассчитывал получить до 200 тысяч фунтов компенсации морального ущерба.
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