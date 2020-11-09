Оксана Карас рассказала, почему выбрала Чулпан Хаматову на роль Доктора Лизы

Фильм «Доктор Лиза»
получил приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр», а 22 октября вышел в широкий прокат. Главную роль в биографической картине досталась Чулпан Хаматовой
. Режиссер «Доктора Лизы» Оксана Карас
в одном из недавних интервью рассказала, почему выбор пал именно на Чулпан.
«Потому что она выдающая актриса, и потому что она понимала, про что играет. Очень похожий жизненный опыт – она проходила через чудовищную травлю, как и Глинка, стояла перед очень сложными выборами, когда на кону стоит ее репутация и жизнь человека. Принимала какие-то очень непопулярные решения, невзирая на то, что о ней будут говорить. Чулпан тоже мама троих детей. Только она еще и актриса. Так что при всей внешней несхожести было очевидно, что только Чулпан могла сыграть Елизавету Петровну Глинку»
, - сказала Карас.
Если с Хаматовой было все ясно сразу, исполнителей других ролей Оксане пришлось долго отсматривать. Каждый актер массовки утверждался на свою роль лично режиссером.
«На Мосфильме у меня висел огромный кастинг-борд метров 6, от пола до потолка он был увешан фотографиями утвержденных артистов массовых сцен. Сцена кормления бомжей на Павелецком вокзале предполагала участие около 250 человек. Мы сразу решили, что это будут артисты. Пластический грим, конечно, важен, но мне были нужны артисты, у которых в лице, в глазах, в жизненном бэкграунде есть боль, травма, какая-то личная неустроенность, возможно, опыт зависимостей – наркотической или алкогольной. Те проблемы, которые они все равно несут в себе. А также нужны были актеры с ограниченными физическими возможностями. Поэтому это все было довольно долго. Но я благодарна каждому актеру массовых сцен»
, - рассказала режиссер.
В фильме задействовано много видных российских артистов. По словам Оксаны Карас, все они очень быстро откликнулись на предложение сняться в «Докторе Лизе».
«В фильме россыпи эпизодов, каждая роль занимает от 40 секунд до 3 минут. Но никто не сказал: «ой, это какая-то маленькая роль, извините, мне это не интересно». Я рада что согласился Тимофей Трибунцев, Сергей Сосновский, Таисия Вилкова, Сергей Фролов, Алексей Вертков на очень маленькие эпизодические роли. Какие-то роли были написаны конкретно под артистов. Например, Елена Коренева сыграла бывшую балерину, городскую сумасшедшую, которую все зовут «Волочкова». Мне очень понравился персонаж в документальном фильме Елены Погребижской «Доктор Лиза» – бездомная Танюха. Она была такая обаятельная, безбашенная, харизматичная. Я мечтала, чтобы ее сыграла Татьяна Анатольевна Догилева. Если бы она не согласилась, я даже бы и не стала включать эту героиню в фильм»
.
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