Оксана Карас рассказала, почему выбрала Чулпан Хаматову на роль Доктора Лизы

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Увольнение последовало за поражением актёра в суде

Джонни Деппа уволили из «Фантастических тварей» из-за обвинений в домашнем насилии

7 ноября

«Юмор осиротел»: Сергей Шнуров, Гарик Харламов и Владимир Зеленский почтили память Михаила Жванецкого

Коллеги и поклонники отреагировали на новость о кончине писателя