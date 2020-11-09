Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей

9 ноября
2020 год

Лайфстайл >>
9 ноября 2020
На днях российская общественность была скандализирована слитым в сеть интимным видео футболиста Артёма Дзюбы. Это вероломное вторжение в личную жизнь, стоившее спортсмену репутации, сподвигло Юлию Пересильд задуматься на тему безопасности приватной жизни. Об этом Пересильд написала в своём инстагараме.

«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей

Актриса присоединилась к защитникам спортсмена. Её возмутила бесцеремонность, с которой анонимы влезли в личную жизнь публичного человека и выставили её напоказ. После этого скандала она задумалась о пересмотре просьб поклонников, которые просят сфотографироваться вместе с ней.

«На самом деле, случившееся с Артёмом Дзюбой поднимает очень серьезный вопрос в нашем обществе! Вопрос, ответ на который уже требует ответов. Право на частную жизнь! Сколько уже было диких случаев, когда снимают на похоронах, подставляют детей, снимают дома! Это, конечно, всегда на совести тех, кто это выкладывает в сеть, НО, видимо, совесть кончилась???!!! Видимо, она утратила свою силу?!!! И нужны законы!!! Ну ладно, можно терпеть оскорбления, осуждения, обсуждения внешности… Вроде мы люди публичные, и это издержки профессии… НО начинаешь уже дергаться из-за этих телефонов, бесконечно направленных на тебя. Мы же живые люди, мы часто уставшие, не накрашенные и в жизни (говорю за себя) не ходим в гуччи и бриллиантах. Я никогда не отказываю в фото со мной, как бы я не выглядела и в какой бы ситуации меня не застали, но уже начинаю подумывать об обратном!!!!»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Светлану Ходченкову признали лучшей актрисой десятилетия
Кинотавр-2020: Глубокое проникновение в российский кинематограф
Поиск по меткам
дискриминацияЗвёзды
персоны
Юлия Пересильд

фотографии >>
«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей фотографии
«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей фотографии
«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей фотографии
«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Жванецкий
6 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Игорь Назаров
5 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Назаров.
Сергей Шульга
5 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Шульга.
Юрий Заборовский
5 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Заборовский.

День рождения >>

Филипп Авдеев
Эраст Гарин
Анна Данькова
Михаил Ефремов
Борис Каморзин
Александра Колкунова
Камиль Ларин
Виталий Ованесов
Максим Суханов
Виктор Сухоруков
Александр Хмельницкий
Ричард Бёртон
Дагмара Бонк
Бриттани Мёрфи
Франсуа Перье
Эдмунд Феттинг
Рудольф Фогель
Рой Шайдер
все родившиеся 10 ноября >>

Афиша кино >>

драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен