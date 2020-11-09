«Совесть кончилась?»: Юлия Пересильд забеспокоилась о безопасности приватной жизни публичных людей

На днях российская общественность была скандализирована слитым в сеть интимным видео футболиста Артёма Дзюбы. Это вероломное вторжение в личную жизнь, стоившее спортсмену репутации, сподвигло Юлию Пересильд
задуматься на тему безопасности приватной жизни. Об этом Пересильд написала в своём инстагараме
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Актриса присоединилась к защитникам спортсмена. Её возмутила бесцеремонность, с которой анонимы влезли в личную жизнь публичного человека и выставили её напоказ. После этого скандала она задумалась о пересмотре просьб поклонников, которые просят сфотографироваться вместе с ней.
«На самом деле, случившееся с Артёмом Дзюбой поднимает очень серьезный вопрос в нашем обществе! Вопрос, ответ на который уже требует ответов. Право на частную жизнь! Сколько уже было диких случаев, когда снимают на похоронах, подставляют детей, снимают дома! Это, конечно, всегда на совести тех, кто это выкладывает в сеть, НО, видимо, совесть кончилась???!!! Видимо, она утратила свою силу?!!! И нужны законы!!! Ну ладно, можно терпеть оскорбления, осуждения, обсуждения внешности… Вроде мы люди публичные, и это издержки профессии… НО начинаешь уже дергаться из-за этих телефонов, бесконечно направленных на тебя. Мы же живые люди, мы часто уставшие, не накрашенные и в жизни (говорю за себя) не ходим в гуччи и бриллиантах. Я никогда не отказываю в фото со мной, как бы я не выглядела и в какой бы ситуации меня не застали, но уже начинаю подумывать об обратном!!!!»
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