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Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым

9 ноября
2020 год

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9 ноября 2020
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которую обманом завлекли в ЗАГС, подала на развод с Бари Алибасовым. Об этом сообщает портал «РИА Новости».

Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым

Адвокат продюсера Вадим Горжанкин отметил, что о подаче заявления в суд Алибасов узнал от защитника артистки Юлии Вербицкой-Линник.

«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже».

По словам Вербицкой-Линник, «последней каплей» стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.
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Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым фотографии
Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым фотографии
Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым фотографии
Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым фотографии
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