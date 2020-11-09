Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
, которую обманом завлекли в ЗАГС
, подала на развод с Бари Алибасовым
. Об этом сообщает портал «РИА Новости
».
Адвокат продюсера Вадим Горжанкин отметил, что о подаче заявления в суд Алибасов узнал от защитника артистки Юлии Вербицкой-Линник.
«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной. В настоящее время он определяется со своей позицией, которая будет озвучена позже».
По словам Вербицкой-Линник, «последней каплей»
стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.
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