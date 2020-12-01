Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова

Пообещавший больше не пить Михаил Ефремов
отправил письмо супруге погибшего водителя Сергея Захарова — Маргарите Владимировне.
Свое письмо Ефремов начал с предупреждения, что оно не обязательно к прочтению.
«Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что вам пишет Михаил Ефремов».
В рукописном послании Ефремов извиняется за содеянное и просит прощения у официальной жены Захарова — Маргариты.
«Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно: с того дня жизнь разделилась на до и после. Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, близким, друзьям и знакомым».
Ефремов также признался, что не знает, как смотреть в глаза своим близким после содеянного. Артист хотел бы добиться и их прощения.
«Я не знаю, как мне теперь общаться со своей семьей, как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Прошу, дайте мне возможность хотя бы стать нормальным отцом своим детям. Без вашего прощения это не получится».
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