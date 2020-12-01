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Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова

1 декабря
2020 год

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1 декабря 2020
Пообещавший больше не пить Михаил Ефремов отправил письмо супруге погибшего водителя Сергея Захарова — Маргарите Владимировне.

Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова

Свое письмо Ефремов начал с предупреждения, что оно не обязательно к прочтению.

«Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что вам пишет Михаил Ефремов».

В рукописном послании Ефремов извиняется за содеянное и просит прощения у официальной жены Захарова — Маргариты.

«Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно: с того дня жизнь разделилась на до и после. Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным, близким, друзьям и знакомым».

Ефремов также признался, что не знает, как смотреть в глаза своим близким после содеянного. Артист хотел бы добиться и их прощения.

«Я не знаю, как мне теперь общаться со своей семьей, как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Прошу, дайте мне возможность хотя бы стать нормальным отцом своим детям. Без вашего прощения это не получится».
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Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова фотографии
Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова фотографии
Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова фотографии
Михаил Ефремов прислал письмо вдове Сергея Захарова фотографии
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