Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сиквела культовой комедии Романа Каримова
«Неадекватные люди 2
».
Во втором фильме зритель вновь встретится с полюбившимися героями в исполнении Ингрид Олеринской
, Ильи Любимова
и Евгения Цыганова
.
Картину зрителям представили режиссер Роман Каримов, продюсеры Андрей Шишканов
, Сергей Торчилин
, актеры Ингрид Олеринская, Илья Любимов, Никита Санаев
, Мария Горячева
, Алексей Гришин
и другие.
Гостями премьеры стали российские знаменитости: Ирина Горбачева
, Юлия Хлынина
, Арина Шарапова
, Елена Малышева
, Ирина Безрукова
, Екатерина Волкова
, Светлана Камынина
, Родион Газманов
, Ангелина Стречина
, Дарья Михалкова, Алика Смехова
, Алена Чехова
, Яна Крайнова
, Илья Бачурин
, Роман Маякин
, Александра Морозова
, Маша Цигаль
, Данила Белых
, Хамиль
из группы «Каста», группа «Не говори маме» и многие другие.
фото: Маша Цигаль
фото: Ингрид Олеринская
фото: Елена Малышева, Арина Шарапова и их спутница
фото: Светлана Камынина
фото: Алика Смехова
фото: Софья Донианц
фото: Ирина Безрукова
фото: Илья Любимов
фото: Алена Чехова
фото: Дарья Михалкова
фото: Ирина Горбачева и Даниил Белых фото: Андрей Шишканов
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