Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»

10 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
10 декабря 2020
В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера сиквела культовой комедии Романа Каримова «Неадекватные люди 2».

Во втором фильме зритель вновь встретится с полюбившимися героями в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова.

Картину зрителям представили режиссер Роман Каримов, продюсеры Андрей Шишканов, Сергей Торчилин, актеры Ингрид Олеринская, Илья Любимов, Никита Санаев, Мария Горячева, Алексей Гришин и другие.

Гостями премьеры стали российские знаменитости: Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Арина Шарапова, Елена Малышева, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Светлана Камынина, Родион Газманов, Ангелина Стречина, Дарья Михалкова, Алика Смехова, Алена Чехова, Яна Крайнова, Илья Бачурин, Роман Маякин, Александра Морозова, Маша Цигаль, Данила Белых, Хамиль из группы «Каста», группа «Не говори маме» и многие другие.

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Маша Цигаль

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Ингрид Олеринская

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Елена Малышева, Арина Шарапова и их спутница

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Светлана Камынина

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Алика Смехова

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Софья Донианц

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Ирина Безрукова

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Илья Любимов

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Алена Чехова

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Дарья Михалкова

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Ирина Горбачева и Даниил Белых

Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми»
фото: Андрей Шишканов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Роман Каримов: «"Неадекватные люди 2" - антифеминистское кино»
«Сентенция» и «Неадекватные люди-2» вошли в конкурс киносмотра «Окно в Европу»
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекЗвёздыпремьерастиль
персоны
Илья БачуринИрина БезруковаДаниил БелыхЕкатерина ВолковаРодион ГазмановИрина ГорбачёваМария ГорячеваАлексей ГришинСветлана КамынинаРоман КаримовЯна КрайноваИлья ЛюбимовРоман МаякинАлександра МорозоваНикита СанаевАлика СмеховаАнгелина СтречинаСергей ТорчилинЮлия ХлынинаЕвгений ЦыгановАлёна ЧеховаАрина ШараповаАндрей Шишканов
фильмы
Неадекватные люди-2

фотографии >>
Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми» фотографии
Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми» фотографии
Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми» фотографии
Ирина Горбачева, Елена Малышева и Арина Шарапова познакомились с «Неадекватными людьми» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Езепов
9 декабря ушёл из актёр Вячеслав Езепов.
Александр Самойлов
9 декабря скончался актер Александр Самойлов.
Александр Гордон
7 декабря ушёл из жизни режиссёр Александр Гордон.
Валентина Полишкис
7 декабря ушла из жизни актриса Валентина Полишкис.
Валентина Кашаева
6 декабря ушла из жизни актриса Валентина Кашаева.
Кирилл Ажмяков
5 декабря ушёл из жизни актёр Кирилл Ажмяков.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Виктор МакЛаглен
Ярослав Марван
Жан Маре
Гилберт Роланд
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
Энн Хейвуд
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Неадекватные люди-2
драма, комедия
Россия, 2020
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Ледяной капкан
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Диббук
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Итальянец
комедия, мелодрама
Италия, 2019
Мужчина и женщина: Лучшие годы
драма, мелодрама
Франция, 2019
Осторожно, Кенгуру!
комедия, приключения
Германия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Глубокое погружение
боевик, драма, триллер
Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен