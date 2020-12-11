«Я этого человека панически боялась»: Елена Ксенофонтова рассказала о жизни в браке

Актриса с ужасом вспоминает о жизни с Александром, но после расставания легче не стало. Адвокат, который систематически подвергал жену домашнему насилию, не успокоился и после разрыва. Сначала сам обвинил экс-избранницу в избиении, а затем пригрозил показать «все круги ада». Ксенофонтова призналась, что бывшему все-таки удалось осуществить свой страшный план.
«Ад начался: развод, побег, судебный процесс… Я этого человека панически боялась. Могла выйти из подъезда увидеть его и начать задыхаться. У меня поднималась температура, я хваталась за машины… В какой-то момент я вдруг поняла, что он у меня в голове стал огромным, со сверхспособностями, а я, маленькая, сижу в уголке и жду, когда меня пожрут».
Побороть страхи артистке помогла психолог. Специалист советовала звезде каждый день записывать в тетрадь слова благодарности бывшему мужу, несмотря на все беды, которые он ей принес.
«За что спасибо?! Поначалу мне, конечно, было очень сложно, а потом я вдруг говорила: «Спасибо за то, что ты не сделал тогда вот этого или что ты меня тогда просто не убил. Спасибо за то, что у нас такая дочь и за то, что позволил мне остаться с ней наедине…» Оказывается, нашлась масса «спасибо». Я начала понимать, что делаю это легко. И он у меня превратился в нормального человека с такими же страхами... Я успокоилась и стала сильнее».
Теперь Елена наслаждается статусом свободной женщины, хотя до сих пор прошлое ее не отпускает.
«Я совершила много ошибок по пути. Потому что эта история бесконечно продолжается. Я так устала от этого... Единственное, чего не произошло за эти 4,5 года — разговора. Он не хочет его, и я уже тоже. Пыталась разговаривать, просила: «Скажи, что я делаю не так? Я готова извиниться. Бесчеловечно то, что происходит, ладно по отношению ко мне, но и к тебе, к ребенку, который нас объединяет». Нет. Диалог не состоялся, и он уже не случится».
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