«Возник страх и желание жить»: Ирина Безрукова о смерти сына

На платформе Premier
вышел новый выпуск программы «Исповедь», гостем которой стала Ирина Безрукова
. Актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о смерти сына.
Артистка вспоминает, что незадолго до трагедии они вместе с сыном съездили на отдых во Вьетнам, где отпраздновали 8 марта и прекрасно провели время. По возвращении Ирине нужно было уезжать по делам, но, собирая чемодан, она заметила, что сын плохо себя чувствует.
«Я говорю ему: «Какой-то ты вялый». Он ответил: «Так акклиматизация же после перелета». Я сказала: «Как я тебя понимаю». И вот я на него посмотрела, и была секунда, когда мне не хотелось лететь, но я его поцеловала и вышла. По прилету я решила его не тревожить, потому что была поздняя ночь, я решила, пусть отоспится, и, наверное, с утра все будет хорошо. Вечером следующего дня меня пригласили хорошие иркутские друзья в гости, не очень хотелось идти. Я пыталась ему писать, но ответов не было. Написала подруге, позвонила домработнице, она сказала: «Да, я была, убиралась, он по большей части лежал». После этого думаю, ну ладно, крендель, не хочет отвечать. Но внутри постоянно была какая-то вибрация, я чувствовала, что что-то не так. И уже во время дня рождения я поняла, что не нахожу себе места, потому что почти двое суток... это много».
После продолжительного молчания сына Ирина попросила жившую рядом подругу позвонить в их квартиру и проведать Андрея, но ей также никто не открыл. После этого Безрукова позвонила близкой подруге, объяснила ситуацию, попросила вызвать МЧС и взломать дверь.
«Ребята пытались открыть дверь, но дверь хорошая, сейфовая, не открывалась, поэтому они зашли через окно. Они увидели Андрюшу, лежащего прямо в коридоре. Лена осталась, ждала, пока приедут забрать тело. Она мне позвонила, и я представляю, каково это - звонить с таким сообщением, мне в жизни не приходилось такого делать и не знаю, смогла бы я... Когда она позвонила, голос у нее был очень собранный, строгий, она сказала: «Ира...» И тихо продолжила: «Андрюши не стало». Естественно, я стала спрашивать, что произошло. Она говорит: «Он ударился виском.. Он, видимо, сморкался и то ли поскользнулся, то ли покачнулся». Я говорю: «А как он выглядел?» Мне это было очень важно, почему - не знаю. А она говорит: «Ты знаешь, я, наверное, тебя удивлю, но ты помнишь наши разговоры о том, что все мы живем много раз и тело это как такой аватар или пиджак? Так вот, ощущение, что он просто снял пиджак. Он улыбался. У него была легкая улыбка на лице».
Актриса призналась, что после смерти сына неоднократно думала о самоубийстве, но нашла силы жить дальше.
«Через месяц после того, как все случилось, я оказалась в одном прекрасном месте - закрытом спа-отеле в Казани, в котором меня никто не трогал. Мне дали очень уютный номер с видом на террасу, и в один момент я открыла окно, вышла на крышу и подумала, а что меня держит... Я стояла, времени у меня была бездна, и представляла, как в фильмах - фигура лежит, потом вокруг нее появляются люди, потом рисуют мелом... В этот момент я подумала, и что же будет с этим местом, какая слава его ждет? Я увидела заголовки, представила шумиху, скандал, и подумала, что очень подведу всех, а потом возникла мысль, что и Андрюха бы этого не одобрил. И второй раз это была ситуация, когда я приехала к друзьям в Болгарию. Но я жила одна в номере, и когда возвращалась, долго не могла заснуть, стояла, смотрела на ночное море, а потом у меня случилась тихая истерика. Я плакала много часов и в какой-то момент поняла, что не могу дышать. В целом, я не была против. Я уже сидела на полу в ванной, всхлипывала и понимала, что сердце уже вылетает, оно не выдерживает и бьется с бешеной скоростью. И я подумала:«Ну и пусть»... И вроде бы я ничего специально не предпринимала, не прыгала со скалы, но все равно в конечном итоге возник страх и желание жить, и я поняла, что не должна больше делать ничего такого с собой. Потому что какая-то часть меня точно этого не хочет. И потихоньку я начала находить какие-то моменты, которые меня примиряли с жизнью и цепляли за нее».
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