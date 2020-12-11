«Впервые в жизни я именно там, где должна быть»: Аня Чиповская об отношениях с Дмитрием Ендальцевым

Аня Чиповская стала гостьей шоу «Люди Говорят!» в котором рассказала о своём детстве, комплексах, политике в отношении беспардонных людей и о многом другом.
В негласной системе российского кинематографа, разделяющей актрис на «характерных» и «красивых», Аня Чиповская бесспорно относится к категории «красивых». Хотя сама актриса заметила: «Мало кто знает, что я характерная актриса, потому что мало кто ходит в театр». Причисление к лику красивых вовсе не исключает наличие у актрисы комплексов. Впрочем, со временем Аня переросла предубеждения по поводу своей наружности.
«Я не знала что я красивая. Меня воспитывали дома, в принципе, в этом ощущении - что я самая лучшая, самая красивая и самая-самая. Но как ты будешь верить маме, если есть какой-нибудь Петя, который считает иначе? Мне в себе всё не нравилось. Мне казалось, что у меня огромный нос, чудовищные кроличьи зубы, волосы не того цвета. Кстати, так никогда за всю жизнь и не покрасила волосы в другой цвет…Но мне казалось, что у меня должны быть волосы как у девочки из рекламы Киндер-сюрприза - беленькие такие. Или наоборот, как у Покахонтас чёрные. Я показалась себе симпатичной, когда мне было лет 16, наверное».
О школе
«Я ненавидела школу. Я была какой-то такой…Я хотела общаться, но не очень хотели общаться со мной. Нет, ну есть у меня школьная подруга, с которой мы до сих пор общаемся. У нас была хорошая компания в школе. Но если брать школьные типажи, то есть девочка-красотка, всеобщая любимица, а есть девочка, которая хочет общаться с этой девочкой. Вот я - та девочка, которая хочет общаться. У меня вообще есть ощущение, что характера я набралась попозже».
В Инстаграме Чиповской можно увидеть не так много злобных комментариев. Актриса призналась, что изредка чистит свои соцсети от скверны, но в общем отсутствие негатива связывает со своей политикой в отношении подписчиков.
«Для меня это единственно возможный ход событий. Я не из этих, кто в ответ на замечание от Гали, Вали или Миши о том, какая я и какой мне надо быть, скажет: “Ой правда? Надо подумать на досуге об этой конструктивной критике. Доброе утро, мои дорогие, а как у вас дела?” Это вообще не про меня.
Один раз я ответила жёстко человеку - он решил рассказать мне, что мне пора сделать в моей жизни. Может, мне пора детей рожать? А мне кажется, ему пора проследовать на**р со своими замечаниями. Даже близкие люди не позволяют себе вмешиваться и спрашивать, по какой причине ты не рожаешь или рожаешь. А тут вот здрасьте - нате. Я всё это блокирую. Мне это не нужно в моей жизни».
«Когда я была одна, мне не было комфортно с собой. Мне кажется, я тогда мало анализировала и понимала, что происходит со мной. Я жила очень стихийно. Сейчас мне было бы комфортно с самой собой. Но я сейчас ни в коем случае не хочу остаться с собой, потому что, наверное, впервые в жизни я именно там, где должна быть. Нам очень комфортно дома, и нам очень комфортно вдвоём. Мы друг друга никогда не раздражаем. И нет делёжки территории или интересов».
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