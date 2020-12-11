«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах

«Константин Аркадьевич мне сказал: «Ты понимаешь, что ты плюёшь на бога?» Оказалось, что он таким образом меня ругал за мою лень. А я действительно ленюсь. И вот он мне сказал, что «ты плюешь на бога, потому что тебе дано очень много, а ты этим никак совершенно не пользуешься».
Наверное, это единственный триггер, который у меня (хотя прошло столько лет) срабатывает наверняка. Я действительно очень ленивая. Я всегда выбираю поспать. Я всегда выбираю выходной, а не работу. Кто бы знал, где бы я сейчас была, если бы выбирала работу».
Чиповская придерживается принципа - никогда не навязываться режиссёрам и кастинг-директорам: «Мне омерзительна сама мысль, что я есть, а меня не надо. Для меня это унизительно. Если меня не хотят звать на пробы - значит не хотят звать. Всё. Я что, приду и буду просить? Я не считаю, что это комплекс, это чувство собственного достоинства. Я не хочу приходить и просить, чтобы меня взяли. Значит, это не моё. Значит, мне это не надо. И обивать пороги я не буду. Может, займусь чем-то другим, когда меня станет не надо, и для того чтобы работать актрисой, придется обивать пороги».
Несмотря на свою пригожесть, Чиповская счастливо избежала неприятных историй с назойливым мужским вниманием. Актриса призналась, что до недавних пор считала это полностью своей заслугой. «Никогда в жизни ни один человек ко мне не приставал. Мне повезло. Я всё время думала, что всё зависит от того, как ты себя поставишь. Всё зависит от тебя - посмеет ли он вообще приблизиться. Или, не дай бог, руку тебе куда-то на плечо или на ногу положить. Но потом я стала узнавать о том, что такое происходило с потрясающими женщинами, к которым и я бы не посмела подойти. Получается, что не только от этого зависит. Мне просто ублюдки и звери не попадались, мне попадались люди».
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