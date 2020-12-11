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«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах

11 декабря
2020 год

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11 декабря 2020
Аня Чиповская стала гостьей шоу «Люди Говорят!», в котором рассказала о своём детстве, комплексах, отношениях с Дмитрием Ендальцевым и о многом другом. Актриса призналась, что стратегию её поведения во многом определяет лень и чувство собственного достоинства. За лень её осуждал когда-то Константин Райкин, на курсе которого актриса училась в Школе-студии МХАТ.

«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах

«Константин Аркадьевич мне сказал: «Ты понимаешь, что ты плюёшь на бога?» Оказалось, что он таким образом меня ругал за мою лень. А я действительно ленюсь. И вот он мне сказал, что «ты плюешь на бога, потому что тебе дано очень много, а ты этим никак совершенно не пользуешься».
Наверное, это единственный триггер, который у меня (хотя прошло столько лет) срабатывает наверняка. Я действительно очень ленивая. Я всегда выбираю поспать. Я всегда выбираю выходной, а не работу. Кто бы знал, где бы я сейчас была, если бы выбирала работу».

Чиповская придерживается принципа - никогда не навязываться режиссёрам и кастинг-директорам: «Мне омерзительна сама мысль, что я есть, а меня не надо. Для меня это унизительно. Если меня не хотят звать на пробы - значит не хотят звать. Всё. Я что, приду и буду просить? Я не считаю, что это комплекс, это чувство собственного достоинства. Я не хочу приходить и просить, чтобы меня взяли. Значит, это не моё. Значит, мне это не надо. И обивать пороги я не буду. Может, займусь чем-то другим, когда меня станет не надо, и для того чтобы работать актрисой, придется обивать пороги».

«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах

Несмотря на свою пригожесть, Чиповская счастливо избежала неприятных историй с назойливым мужским вниманием. Актриса призналась, что до недавних пор считала это полностью своей заслугой.
«Никогда в жизни ни один человек ко мне не приставал. Мне повезло. Я всё время думала, что всё зависит от того, как ты себя поставишь. Всё зависит от тебя - посмеет ли он вообще приблизиться. Или, не дай бог, руку тебе куда-то на плечо или на ногу положить. Но потом я стала узнавать о том, что такое происходило с потрясающими женщинами, к которым и я бы не посмела подойти. Получается, что не только от этого зависит. Мне просто ублюдки и звери не попадались, мне попадались люди».

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«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах фотографии
«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах фотографии
«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах фотографии
«Мне просто ублюдки и звери не попадались»: Аня Чиповская о везении и домогательствах фотографии
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