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Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие

12 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2020
39-летняя Натали Портман получила свою первую роль в кино в 12-летнем возрасте. Можно даже не сомневаться в том, что легендарный образ Матильды из «Леона» стал для многих мужчин, страдающих противозаконными наклонностями, недостижимым идеалом.
Неудивительно, что через несколько лет Натали, не желая ассоциироваться у публики с симпатичной пустоголовой старлеткой, взяла паузу в своей кинокарьере и поступила в университет. А по возвращении на Фабрику Грёз стала очень щепетильна в выборе ролей.

Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие

О том, как сексуальная объективация на основе кинематографических образов негативно повлияла на её развитие, Натали рассказала в одном из выпусков подкаста «Armchair Expert». Вспоминая свои роли в «Леоне» и «Красивых девушках», Натали призналась, что отчетливо осознавала, что её изображают как своего рода Лолиту. В результате эта виртуальная скороспелость её публичного образа затормозила реальное сексуальное развитие самой актрисы. В качестве компенсации легкомысленности своих героинь в кино, Натали выбрала стратегию консервативного поведения.«Сексуализация в детстве лишила меня моей собственной сексуальности, потому что я начала бояться и думать, что в безопасности я могу себя чувствовать лишь тогда, когда буду казаться людям серьёзной. Знаете, типа «Я серьёзная, и вы должны уважать меня», или «Я умная, не смотрите на меня так».

Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие

Натали сказала, что возвела вокруг себя своеобразную крепость, которая защищала её от нежелательного внимания. «У многих людей возникло впечатление, что я очень серьёзная и консервативная…И я поняла, что вполне сознательно культивирую этот образ, чтобы чувствовать себя в безопасности. Логика была такая: «Если человек тебя уважает, он не будет тебя рассматривать как сексуальный объект».
Как выяснилось, эта стратегия сработала. В дополнение к ней Натали решила тщательнее подходить к выбору ролей: «В подростковом возрасте я решила, что не хочу играть в любовных сценах. Я начала выбирать роли, наименее связанные с темой секса, потому что переживала за то, как меня будут воспринимать».

Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие

Однако для подростка возведение такой крепости может обернуться проблемами в адекватном нормальному развитию восприятии себя и своего тела: «В определенном возрасте просыпается твоя сексуальность, появляются желания, интерес исследовать эту неизведанную территорию. И ты хочешь быть открыт этому. Но при этом ты не чувствуешь себя в безопасности, когда знаешь наверняка, что есть какие-то взрослые мужики, которые проявляют к тебе нездоровый интерес. И тогда ты думаешь - ой, нет, нет, нет, нет».
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Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие фотографии
Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие фотографии
Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие фотографии
Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие фотографии
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