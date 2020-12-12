Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие

39-летняя Натали Портман
получила свою первую роль в кино в 12-летнем возрасте. Можно даже не сомневаться в том, что легендарный образ Матильды из «Леона»
стал для многих мужчин, страдающих противозаконными наклонностями, недостижимым идеалом.
Неудивительно, что через несколько лет Натали, не желая ассоциироваться у публики с симпатичной пустоголовой старлеткой, взяла паузу в своей кинокарьере и поступила в университет. А по возвращении на Фабрику Грёз стала очень щепетильна в выборе ролей.
О том, как сексуальная объективация на основе кинематографических образов негативно повлияла на её развитие, Натали рассказала в одном из выпусков подкаста «Armchair Expert». Вспоминая свои роли в «Леоне» и «Красивых девушках»
, Натали призналась, что отчетливо осознавала, что её изображают как своего рода Лолиту. В результате эта виртуальная скороспелость её публичного образа затормозила реальное сексуальное развитие самой актрисы. В качестве компенсации легкомысленности своих героинь в кино, Натали выбрала стратегию консервативного поведения.«Сексуализация в детстве лишила меня моей собственной сексуальности, потому что я начала бояться и думать, что в безопасности я могу себя чувствовать лишь тогда, когда буду казаться людям серьёзной. Знаете, типа «Я серьёзная, и вы должны уважать меня», или «Я умная, не смотрите на меня так»
.
Натали сказала, что возвела вокруг себя своеобразную крепость, которая защищала её от нежелательного внимания. «У многих людей возникло впечатление, что я очень серьёзная и консервативная…И я поняла, что вполне сознательно культивирую этот образ, чтобы чувствовать себя в безопасности. Логика была такая: «Если человек тебя уважает, он не будет тебя рассматривать как сексуальный объект
».
Как выяснилось, эта стратегия сработала. В дополнение к ней Натали решила тщательнее подходить к выбору ролей: «В подростковом возрасте я решила, что не хочу играть в любовных сценах. Я начала выбирать роли, наименее связанные с темой секса, потому что переживала за то, как меня будут воспринимать»
.
Однако для подростка возведение такой крепости может обернуться проблемами в адекватном нормальному развитию восприятии себя и своего тела: «В определенном возрасте просыпается твоя сексуальность, появляются желания, интерес исследовать эту неизведанную территорию. И ты хочешь быть открыт этому. Но при этом ты не чувствуешь себя в безопасности, когда знаешь наверняка, что есть какие-то взрослые мужики, которые проявляют к тебе нездоровый интерес. И тогда ты думаешь - ой, нет, нет, нет, нет»
.
обсуждение >>