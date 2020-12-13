«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом

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«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк

Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений

12 декабря

Натали Портман призналась, что ранняя карьера негативно повлияла на её сексуальное развитие

Теперь мы знаем, почему Натали такая серьёзная