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«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом

13 декабря
2020 год

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13 декабря 2020
Шутки о том, что режим самоизоляции благотворно повлияет на демографическую ситуацию в России, начали воплощаться в реальность. Не только 70-летний Невзоров плодотворно провел время на карантине - сегодня выяснилось, что Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова тоже ждут ребенка. По этому поводу Шнуров традиционно опубликовал стихотворение в Инстаграме, только на этот раз артист обошёлся без крепких слов и сарказма.

«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом

«С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошёл на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой».

Напомним, впервые актёр вышел в свет с новой возлюбленной, дочерью уральского бизнесмена Ольгой, в сентябре 2018 года, спустя три месяца после развода с Матильдой Шнуровой. Уже через месяц Сергей Шнуров и Ольга Абрамова расписались. Она стала четвертой женой артиста. У Сергея также есть двое детей от первого и второго браков – 27-летняя Серафима и 20-летний Аполлон, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
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«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом фотографии
«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом фотографии
«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом фотографии
«Нам пошёл на пользу карантин»: Сергей Шнуров снова станет отцом фотографии
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