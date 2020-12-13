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Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений

13 декабря
2020 год

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13 декабря 2020
44-летний Павел Деревянко расстался со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой. Эту информацию Павел подтвердил на премьере фильма «Серебряные коньки». На светском мероприятии артист появился один, а в разговоре с коллегами рассказал о расставании с Дарьей.

Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений

Возлюбленные были вместе 10 лет, все считали их мужем и женой, хотя в ЗАГСе они так и не расписались. Павел и Дарья вместе воспитывают двух дочерей - 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру.

В недавнем интервью Деревянко рассказал, как начались их романтические отношения. Долгое время они друг другу симпатизировали, но не решались пойти на серьезный шаг. Всё изменилось после одного свидания, после которого у них и родилась старшая дочь.

«Она ничего от меня не требовала. Она сказала: «Я беременна. Если ты не против, я буду рожать». Я ответил: «Вообще окей, внимание будет, все будет». И никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. Потом у нас появилась вторая дочь. В общем, у нас было все наоборот. У нас не было дикой любви и потом спада. У нас как-то все спокойно начиналось, никак, случайно, а потом разгорелось», - признался Павел.

Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений

Прошла пара и через «свободные отношения». Павел и Дарья периодически позволяли друг другу встречаться с другими людьми. Но через некоторое время их отношения переросли в крепкий союз. При этом Павел жил отдельно от семьи в своей московской квартире и часто ездил на дачу, чтобы провести время с семьей.
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Павел Деревянко

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Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений фотографии
Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений фотографии
Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений фотографии
Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений фотографии
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