Павел Деревянко расстался с возлюбленной после 10 лет отношений

44-летний Павел Деревянко
расстался со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой
. Эту информацию Павел подтвердил на премьере фильма «Серебряные коньки»
. На светском мероприятии артист появился один, а в разговоре с коллегами рассказал о расставании с Дарьей.
Возлюбленные были вместе 10 лет, все считали их мужем и женой, хотя в ЗАГСе они так и не расписались. Павел и Дарья вместе воспитывают двух дочерей - 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру.
В недавнем интервью Деревянко рассказал, как начались их романтические отношения. Долгое время они друг другу симпатизировали, но не решались пойти на серьезный шаг. Всё изменилось после одного свидания, после которого у них и родилась старшая дочь.
«Она ничего от меня не требовала. Она сказала: «Я беременна. Если ты не против, я буду рожать». Я ответил: «Вообще окей, внимание будет, все будет». И никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. Потом у нас появилась вторая дочь. В общем, у нас было все наоборот. У нас не было дикой любви и потом спада. У нас как-то все спокойно начиналось, никак, случайно, а потом разгорелось»
, - признался Павел.
Прошла пара и через «свободные отношения». Павел и Дарья периодически позволяли друг другу встречаться с другими людьми. Но через некоторое время их отношения переросли в крепкий союз. При этом Павел жил отдельно от семьи в своей московской квартире и часто ездил на дачу, чтобы провести время с семьей.
обсуждение >>