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«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк

14 декабря
2020 год

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14 декабря 2020
Артист Вячеслав Манучаров рассказал о состоянии его тяжело больной близкой подруги Анастасии Заворотнюк. В прошлом году у актрисы обнаружили опухоль мозга, это случилось вскоре после того, как она родила третьего ребенка. Долгое время родные Заворотнюк скрывали подробности о ее диагнозе и самочувствии. Лишь спустя год выяснилось, что у Анастасии выявили глиобластому. Врачи борются за жизнь Заворотнюк до сих пор.

«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк
фото: Вячеслав Манучаров и Анастасия Заворотнюк

Иногда в СМИ появляются слухи о самочувствии Анастасии, однако родственники никаких комментариев по этому поводу не дают. В эфире программы «Ты не поверишь!» Вячеслав Манучаров сказал, что даже друзья и соседи не знают всех подробностей. Но все же он сообщил радостную новость – развитие болезни удалось остановить.

«Для нас, для друзей сегодня главное не как она - а то, что она жива. Знаю только одно, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка - сделали так, что остановили эту болезнь. Сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть, по кусочкам - к победе, к победе», - отметил Вячеслав.

«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк

Родные действительно с первых дней болезни были рядом с Анастасией. Ее муж Петр Чернышев с встречался с учеными и обсуждал различные варианты лечения. Фигуристу пришлось работать на износ, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.
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«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк фотографии
«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк фотографии
«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк фотографии
«Главное, что она жива»: Вячеслав Манучаров о состоянии Анастасии Заворотнюк фотографии
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