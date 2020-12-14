«Прямой, честный, острый»: Сергей Безруков, Ольга Кабо и Марина Александрова почтили память Валентина Гафта

12 декабря на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт
. О смерти актера журналистам сообщила его жена Ольга Остроумова
, которая долгое время ухаживала за ним. Валентин Иосифович перенес несколько тяжелых болезней, а в прошлом году у него случился инсульт. По мнению Остроумовой, именно его последствия стали причиной смерти артиста.
Многим он запомнился, как великий артист, а также талантливый писатель и поэт. Он сыграл более 200 ролей в кино и театре, а также выпустил несколько сборников со своими стихотворениями. Свои соболезнования по поводу кончины Валентина Иосифовича Гафта выразили многие звезды шоу-бизнеса.
Телеведущий Дмитрий Борисов
опубликовал в Инстаграме эпизод из интервью
с Валентином Иосифовичем.
«Великий Валентин Иосифович! Когда мы записывали эту программу, ему было 82. Горькое сообщение сегодня: скончался на 86-м году жизни. Очень грустно. Я гордился каждой нашей встречей, видел, как все вокруг всегда ловили каждое слово. Прямой, честный, острый. И очень, очень добрый. И потому очень любимый. Светлая память!»
, - написал Дмитрий.
Марина Александрова
«Гастроли театра «Современник» в Лондон в 2011 году останутся одним из ярких воспоминаний в моей жизни, Вы и Игорь Владимирович Кваша взяли меня под руку, и я неделю была окутана вашей заботой, историями, юмором, эпиграммами, вашей хулиганской энергией, которая сегодня отправилась покорять другие пространства, зажигать Звезды...
Мы живы, а они ушли туда,
Взяв на себя все боли наши, раны…
Горит на небе новая Звезда,
Её зажгли, конечно, хулиганы.
/ Валентин Гафт/
Прощайте...».
Эммануил Виторган
«Что ж такое..?! Валя, и ты..?! Невозможно…»
Сергей Безруков
«Не стало Валентина Иосифовича Гафта...
Горжусь и счастлив, что успел поработать с ним в фильме «Млечный путь», быть с ним в одном кадре... Такая глыба, такая силища! Как-то мы ехали из Минска в одном поезде - он со своих гастролей, я со своих. И так получилось, что мы ехали в одном СВ. И он читал свои потрясающие стихи, и какие-то уже с трудом припоминал. Я спросил: «Валентин Иосифович, а где-то это записано?» - он отвечал: «Честно говоря, не помню...» - «Если вы уже забываете, это же надо срочно записать!». Стихи гениальные, потрясающие просто... Равно как и все его эпиграммы. К слову, на меня эпиграммы он никакой не писал, вопреки распространенному мнению. Это не его эпиграмма, он мне об этом говорил. А я кстати жалею, я бы гордился, что на меня написал эпиграмму сам Гафт... Он относился ко мне очень тепло, очень нежно. Великий человек, артист, потрясающая личность. Уходят глыбы, уходят...
Светлая вам память, Валентин Иосифович.
Искренние соболезнования друзьям и близким, коллегам, всем кто его знал и любил».
Ольга Кабо
«Ушёл из жизни Валентин Иосифович ГАФТ...
Нет слов... Горько... Больно...
Соболезнования родным и близким...
Светлая память»
.
Глубокие соболезнования в связи с кончиной Валентина Иосифовича выразил также Президент России Владимир Путин
.
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