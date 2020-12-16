СМИ: Александр Домогаров тайно женился

На днях состоялась тайная свадьба 57-летнего Александра Домогарова
. Сам актер о своих планах намекнул в шоу «Ты не поверишь!
».
О новом романе звезды стало известно еще в середине ноября. Тогда Домогаров заявил, что не планирует никого посвящать в детали своей личной жизни. Позже сообщалось, что актер приехал на юбилей Светланы Дружининой
вместе с 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой. На безымянном пальце девушки было заметно кольцо, похожее на обручальное. Однако вопросы журналистов о личной жизни влюбленные оставили без ответов. Сам артист признался, что счастлив проводить время вместе с семьей.
«Я рад, дома сижу. У меня большая семья, мы живем за городом. У меня две собаки. Мне есть, чем заниматься, поверьте».
Актер был женат официально трижды, а также состоял в гражданском браке с Мариной Александровой
.
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