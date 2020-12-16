«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым

«Мне раньше казалось, что это так пошло, когда влюбленные говорят, что между ними пробежала искра. Но со мной так и было. Я потеряла дар речи от его красоты, интеллигентности и доброты. Когда я его увидела, для меня это было каким-то ожогом, я поняла, что этот человек для меня что-то значит».
Боярская также объяснила, почему они с Максимом живут в Санкт-Петербурге. По словам Елизаветы, супруги переехали в новый город осознанно. Инициативу проявил Максим, а Боярская эту идею поддержала. Актриса сообщила, что для нее важно, чтобы решение было принято мужчиной. В Санкт-Петербурге также живет мама Максима. Сейчас Матвеев и Боярская часто приезжают в Москву на разные проекты.
обсуждение >>