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«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым

16 декабря
2020 год

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16 декабря 2020
Елизавета Боярская стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» с Вячеславом Манучаровым, где рассказала о первой встрече со своим будущим мужем.

«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым

Елизавета заявила, что всегда мечтала о таком мужчине, как Максим Матвеев. Первый раз влюбленные встретились на пробах у Владимира Хотиненко.

«Мне раньше казалось, что это так пошло, когда влюбленные говорят, что между ними пробежала искра. Но со мной так и было. Я потеряла дар речи от его красоты, интеллигентности и доброты. Когда я его увидела, для меня это было каким-то ожогом, я поняла, что этот человек для меня что-то значит».

Боярская также объяснила, почему они с Максимом живут в Санкт-Петербурге. По словам Елизаветы, супруги переехали в новый город осознанно. Инициативу проявил Максим, а Боярская эту идею поддержала. Актриса сообщила, что для нее важно, чтобы решение было принято мужчиной. В Санкт-Петербурге также живет мама Максима. Сейчас Матвеев и Боярская часто приезжают в Москву на разные проекты.

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«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым фотографии
«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым фотографии
«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым фотографии
«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым фотографии
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