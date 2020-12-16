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Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности»

16 декабря
2020 год

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16 декабря 2020
Товарищеский «Матч благодарности» по футболу состоялся в манеже «Спартак» в Сокольниках 12 декабря 2020 года — в День Конституции Российской Федерации.

Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности»

В рамках мероприятия команда «Росич-Старко», в которую вошли артисты и музыканты, а также известные политики, спортсмены и журналисты, сыграла с командой «АнтиCOVID-19», составленной из врачей московских больниц.

За команду «АнтиCOVID-19» играли врачи московских больниц Илья Алексеев, Сергей Аракелов, Валерий Вечорко, Станислав Вовненко, Геннадий Войчишин, Арам Габоян, Юрий Гербей, Сергей Гуменюк, Мурад Дауметов, Рафаэль Джанабаев, Сергей Жогин, Ника Квитивадзе, Михаил Колединцев, Георгий Крючков, Дмитрий Ларичев, Игорь Лисянский, Кирилл Литвин, Дауд Магомедов, Сергей Маслов, Георгий Мелконян, Вадим Мельников, Александр Митичкин, Вячеслав Новиков, Алексей Погонин, Николай Поляков, Денис Проценко, Михаил Родоман, Андрей Семешкин, Павел Соснин и Ираклий Швангирадзе.

Команду «Росич-Старко» представляли Юрий Давыдов, Аркадий Дворкович, Илья Авербух, Дмитрий Харатьян, Александр Алешкин, Дмитрий Белоцерковский, Виктор Булатов, Иван Викулов, Михаил Гребенщиков, Эдгард Запашный, Павел Иванов, Денис Майданов, Андрей Сильнов, Сергей Шелунцов, Михаил Юдин и Валерий Ярушин.

Выступая перед участниками матча, народный артист России Дмитрий Харатьян процитировал поэта Евгения Евтушенко.

«Если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить».

Счёт игры открыл участник команды «АнтиCOVID-19» Андрей Семешкин, а его коллега Николай Поляков закрепил преимущество команды врачей в первом тайме. Матч не обошелся без острых моментов: так, после очередного дриблинга Дмитрий Харатьян не смог самостоятельно подняться с газона и с поврежденной ногой был вынужден покинуть поле на носилках в сопровождении бригады врачей.

Хотя игра закончилась с равным счетом 6:6, после финального свистка арбитра Юрий Давыдов под всеобщее ликование вручил команде «АнтиCOVID-19» кубок чемпионов.

Из соображений безопасности в условиях пандемии матч проводился без зрителей. Прямая трансляция велась на телеканалах «Старт» и «Матч! Страна».
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Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности» фотографии
Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности» фотографии
Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности» фотографии
Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности» фотографии
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