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«Какой классный год!»: Ирина Горбачева об успехах в карьере и личной жизни

16 декабря
2020 год

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16 декабря 2020
Ирина Горбачева в недавнем интервью изданию «HELLO» рассказала о том, как сложился ее 2020 год и какие выводы она успела сделать за это время.

«Какой классный год!»: Ирина Горбачева об успехах в карьере и личной жизни

Горбачева порассуждала о различии между поколениями. Актриса считает, что сейчас молодые люди потеряли некоторые моральные ценности.

«Если говорить про тех, кто старше, то мы по большому счету друг друга чувствуем и понимаем. Те ребята, которые называются миллениалы… Скорее, зумеры, да. Там уже, конечно, другая история. Хотя с двадцатилетними я мало пересекаюсь. Только с артистами, но это не показательная группа. Так что я их просто не знаю. Но кое-что улавливаю, наблюдая, что сейчас в музыке происходит, что слушают, на что ориентируются, какие шоу просмотры набирают… Потому что основная аудитория, которая сидит там, в интернете, это, все-таки, и 15-, и 20-летние. И вот, что я думаю. Нам тоже нравились угарчики и прикольчики, и трэшачок, который показывали нам, только на MTV… Но кажется, мы потеряли что-то. Какие-то ценности моральные. Теперь нам нужно поугарней, пожестче, потрешовее…»

Актриса добавила, что наблюдает тенденцию: все больше и больше людей ее возраста не видят себя в роли родителей.

«Другое дело, что вот мое поколение тридцатилетних не очень-то хочет рожать детей. «А зачем? Для чего? Смысл?». Даже когда возникает внутренний природный порыв, ты еще пять раз спрашиваешь себя: «А что это за позыв? А почему я хочу ребенка?». То есть, с одной стороны, это осознанность, а с другой стороны, инфантилизм, который прячется за осознанностью. Просто хочется не брать ответственность, а кайфовать, ништячки кушать и прикольчики смотреть. В общем, жить в свое удовольствие. С одной стороны, это классно… А с другой… еще не знаю. Поскольку нет у меня детей».

Горбачева заявила, что один из самых важных процессов для пары – разговор.

«Я стараюсь честно и откровенно разговаривать со всеми своими близкими. И с партнером, конечно. Заметила, что если я по какой-то причине не разговариваю честно, сразу происходит какой-то затор, конфликт или недопонимание. Только из-за того, что я не проявляю своих истинных чувств. Иногда это происходит просто потому, что ты три дня копишь в себе что-то: тут тебе попало – не стала проявлять, говорить, тут попало – тоже не стала говорить, а потом в один большой вулкан это все превращается. Выговариваться и проговаривать важные вещи необходимо, это абсолютно точно. Любой сердечный разговор, искренний, который строится, в первую очередь, из фраз: «Слушай, я тебя очень люблю и не разрываю с тобой отношения, но мне нужно прояснить и сказать, что мне не нравится», ведет к решению проблемы, а не к ее усугублению. Любое какое-то внутреннее недопонимание, конечно, лучше проявлять. Но не делать это все время, иначе в этом тоже можно утонуть».

Поделилась Ирина и тем, почему для нее 2020 год стал лучшим.

«2020-й я вообще офигеваю, какой классный год! Одни подарки, на самом-то деле. У меня лично. Я уверена, что почти любые обстоятельства можно «развернуть» в плюс. Например, печально, конечно, если человек потерял работу, но надо подумать, что он может приобрести, сидя дома. Если все время утыкаться в негатив, перечислять потери и думать о том, что ты не получил, то будет постоянный, беспрерывный конфликт с миром. И ты будешь чаще всего расстроен, озлоблен, недоволен, раздосадован, и с тобой вообще невозможно будет общаться. Потому что ты, блин, станешь каким-то воняющим недочеловеком. А то, что все мы в разных ситуациях, это понятно. Сравнивать тоже бессмысленно. Типа «А у этого это, а у этой это… А, конечно, тебе там легко говорить, у тебя там то-то, то-то, то-то…». Я бы всем посоветовала забыть об этой привычке. Вот просто вычеркнуть эту хрень из своей головы – ориентироваться на чужие ситуации и достижения. Все, к чему ты пришел в момент пандемии или выхода из нее – это все твоих рук дело. Поэтому каждый справляется, как умеет и как знает. Но для меня весь этот год просто какая-то сказка. Мне хочется сказать не «Ой, уходи быстрее!», а «О Господи, спасибо! Столько всего хорошего у меня произошло!» Только в январе я была в Гонконге и в Америке и путешествовала сама на автомобиле… Сейчас это сложно себе представить, но я могу съездить в какие-то другие места: Геленджик, Сочи. По России поездить, открывать для себя новые места. Да офигенно! Классно! Это если уж говорить про отдых и впечатления. А так, сколько интересных людей вокруг, сколько возможностей проявить себя! Не вижу никакого смысла в нагнетании атмосферы. Зачем паниковать: «Вторая волна! Вторая волна-а! Вторая волна!». С ней ничего не сделаешь, как и с первой. Все это будет данностью. Живи ты, блин, в сегодняшнем дне. Наслаждайся. Синдром "отложенной жизни" – мы его сейчас прохавали по полной программе. Потом, потом, потом, всё потом… И даже дома: «Разберу потом, это сделаю потом, с этим встречусь потом. Потом буду жить, потом буду радоваться, потом буду наслаждаться»… А кто сказал, что жизнь про радость и наслаждение? А кто сказал, что нет? Все мы сами творцы своей жизни, своей реальности, и год за годом мы ее делаем такой, какой хотим. Или не хотим. Вот и все».
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