«Какой классный год!»: Ирина Горбачева об успехах в карьере и личной жизни

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Дмитрия Харатьяна увезли на носилках на «Матче благодарности»

16 декабря

«Я потеряла дар речи от его красоты»: Елизавета Боярская о первой встрече с Максимом Матвеевым

Актриса вспомнила, как между ней и супругом пробежала искра