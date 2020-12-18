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Том Круз обматерил не соблюдающих социальную дистанцию членов съемочной группы

18 декабря
2020 год

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18 декабря 2020
Голливудский актер Том Круз обматерил членов съемочной группы седьмой части фильма «Миссия: невыполнима», нарушивших правила социального дистанцирования на площадке в Великобритании. Запись с разъяренным Крузом слили в сеть, ее опубликовал таблоид The Sun на своем YouTube-канале.

Том Круз обматерил не соблюдающих социальную дистанцию членов съемочной группы

Круз не стеснялся в выражениях, отчитывая людей на съемочной площадке.

«Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, черти! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы с концами отсюда исчезнете!»

Круз признался, что вечерами постоянно общается с киностудиями, страховыми компаниями и кинопродюсерами.

«Мы — золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Потому что они там верят в то, что мы делаем!»

Том напомнил, что извинения не прокормят тех, кто остался без работы по вине беспечных людей.

«Никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои чертовы дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им еды на стол не положит, за образование не заплатит!»

Джордж Клуни поддержал обматерившего съемочную группу Тома Круза. Об этом рассказывает интернет-издание E! Online со ссылкой на радиостанцию Sirius XM.

Клуни сказал в беседе с радиоведущим, что, по его мнению, Круз поступил правильно.

«Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность».

Однако Клуни отметил, что если бы подобное произошло на его съемочной площадке, он бы отреагировал иначе.

«То, как повел себя Круз — просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого».

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Том Круз обматерил не соблюдающих социальную дистанцию членов съемочной группы фотографии
Том Круз обматерил не соблюдающих социальную дистанцию членов съемочной группы фотографии
Том Круз обматерил не соблюдающих социальную дистанцию членов съемочной группы фотографии
Том Круз обматерил не соблюдающих социальную дистанцию членов съемочной группы фотографии
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