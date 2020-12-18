«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям

Агата Муцениеце
в своем недавнем интервью журналу «OK
» рассказала о готовности к новым отношениям и своей эмоциональности.
Агата Муцениеце считает себя эмоциональным человеком, однако не думает, что это мешает ей по жизни.
«Мне свойственно эмоционально реагировать. Но у меня есть поговорка, которой я следую всю свою жизнь, и она меня еще ни разу не подводила: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Поэтому, если бы я вернулась в прошлое, я бы всё сделала точно так же. Потому что это мой путь».
Агата порассуждала о готовности вступить в новые отношения, как только она встретит подходящего для этого человека.
«Я никогда ни от чего не отрекаюсь. И если ты упал однажды с велосипеда, это не значит, что ты больше на него не сядешь. Это же глупо. Учимся кататься снова и получать от этого удовольствие. Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже».
Агата рассказала и о своем проекте «Честный развод
». Главная миссия ее детища – это возможность нести свет и добро, как считает сама актриса.
«Я горжусь всеми интервью без исключения и каждым моим героем. Все они откровенно поделились уникальными историями своего пути. Мне кажется, что «Честный развод» несет важную социальную миссию. Несет свет и добро, и я счастлива что так получилось».
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