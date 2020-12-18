Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям

18 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
18 декабря 2020
Агата Муцениеце в своем недавнем интервью журналу «OK» рассказала о готовности к новым отношениям и своей эмоциональности.

«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям

Агата Муцениеце считает себя эмоциональным человеком, однако не думает, что это мешает ей по жизни.

«Мне свойственно эмоционально реагировать. Но у меня есть поговорка, которой я следую всю свою жизнь, и она меня еще ни разу не подводила: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Поэтому, если бы я вернулась в прошлое, я бы всё сделала точно так же. Потому что это мой путь».

Агата порассуждала о готовности вступить в новые отношения, как только она встретит подходящего для этого человека.

«Я никогда ни от чего не отрекаюсь. И если ты упал однажды с велосипеда, это не значит, что ты больше на него не сядешь. Это же глупо. Учимся кататься снова и получать от этого удовольствие. Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже».

Агата рассказала и о своем проекте «Честный развод». Главная миссия ее детища – это возможность нести свет и добро, как считает сама актриса.

«Я горжусь всеми интервью без исключения и каждым моим героем. Все они откровенно поделились уникальными историями своего пути. Мне кажется, что «Честный развод» несет важную социальную миссию. Несет свет и добро, и я счастлива что так получилось».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я этого человека панически боялась»: Елена Ксенофонтова рассказала о жизни в браке
«Я видела кучу своих прошлых жизней»: Оксана Лаврентьева рассказала о сеансах регрессии
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Агата Муцениеце

фотографии >>
«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям фотографии
«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям фотографии
«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям фотографии
«Я уверена, что лучшее только впереди. И брак, конечно, тоже»: Агата Муцениеце о готовности к новым отношениям фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.

День рождения >>

Роман Громадский
Елена Махова
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Михаил Окунев
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Эрл Симмонс
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Сентенция
драма
Россия, 2020
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен