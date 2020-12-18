Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове

18 декабря
2020 год

Лайфстайл >>
18 декабря 2020
Театральный режиссер и актер Александр Ширвиндт рассказал подробности смерти Андрея Миронова, объяснив, почему артиста нельзя было спасти. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале писателя Дмитрия Быкова.

«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове

Ширвиндт заявил, что началось все еще в Ташкенте, о проблемах со здоровьем артиста было известно давно.

«Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. У него болела голова, и там, в Ташкенте, сказали:«У тебя что-то такое там может быть».

После смерти Миронова 16 августа 1987 года в Риге режиссер поинтересовался у нейрохирурга Эдуарда Канделя, который косвенно руководил мероприятиями по поддержанию жизни артиста, почему его так и не прооперировали.

«Он говорил, что там была дилемма, оперировать, не оперировать. Говорит:«Если бы прооперировали, даже если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Ширвиндт прокомментировал слухи об уходе из Театра сатиры
Александр Ширвиндт поделился своей версией причины смерти Людмилы Гурченко
Поиск по меткам
Глыбыздоровье
персоны
Дмитрий БыковАндрей МироновАлександр Ширвиндт

фотографии >>
«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове фотографии
«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове фотографии
«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове фотографии
«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Тузов
15 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Тузов.

День рождения >>

Роман Громадский
Елена Махова
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Михаил Окунев
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дин
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Эрл Симмонс
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Обратная связь
комедия
Россия, 2020
Звонок. Последняя глава
триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2019
Сентенция
драма
Россия, 2020
Брешь
боевик, научная фантастика
Канада, 2020
Проклятие Лауры: Завещание
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Реальные пацаны против зомби
комедия
Россия, 2020
Самый новый год!
комедия
Россия, 2020
Про Лёлю и Миньку
детский фильм, семейное кино
Россия, 2020
На твоей волне
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен