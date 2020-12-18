«Если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный»: Александр Ширвиндт об Андрее Миронове

Ширвиндт заявил, что началось все еще в Ташкенте, о проблемах со здоровьем артиста было известно давно.
«Эта история была на моих глазах. Началось все давно, в Ташкенте, лет за семь-восемь до этого кошмара. У него болела голова, и там, в Ташкенте, сказали:«У тебя что-то такое там может быть».
После смерти Миронова 16 августа 1987 года в Риге режиссер поинтересовался у нейрохирурга Эдуарда Канделя, который косвенно руководил мероприятиями по поддержанию жизни артиста, почему его так и не прооперировали.
«Он говорил, что там была дилемма, оперировать, не оперировать. Говорит:«Если бы прооперировали, даже если бы вдруг, неожиданно, он выжил, это был бы даун стопроцентный».
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