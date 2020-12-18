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«Меня многие просто боятся»: Ирина Апексимова о феминизме, мужчинах и сексуальности

18 декабря
2020 год

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18 декабря 2020
В своем недавнем интервью порталу «Известия» Ирина Апексимова рассказала о том, как относится к мужчинам, феминизму и что считает сексуальным.

«Меня многие просто боятся»: Ирина Апексимова о феминизме, мужчинах и сексуальности

Ирина заявила, что часто разочаровывается в мужчинах, ведь ее идеал должен превосходить женщину по некоторым параметрам.

«Я не презираю мужчин, я постоянно разочаровываюсь. Как Дездемона из нашего спектакля, до последней секунды, до сегодняшнего дня, несмотря ни на что, верю: где-то есть он — этот идеальный мужчина, который сильнее, мудрее, умнее, ироничнее».

Именно из-за завышенных идеалов и того, что многие просто боятся знакомиться и делать первые шаги, актриса пока еще не встретила свою любовь.

«Меня многие просто боятся. Даже подходить боятся».

Апексимова поведала и о том, что ее привлекает в мужчинах. Сексуальность мужчины, по мнению артистки, в мозге.

«Для меня сексуальность мужчины в его мозге, а не в кошельке. Но как раз мозг и определяет наличие хоть каких-то средств или хотя бы ума не вести меня в этот ресторан».

Актриса призналась, что ей чужды феминистские взгляды и она не может причислить себя к этому направлению.

«Меня не интересуют и не волнуют ни феминистические направления, ни зарплаты других людей. Если кто-то в нашем спектакле заметил какие-то феминистские направленности, то это, как говорили мудрые, вопрос к себе. Феминисткой я себя не считаю. Боже упаси, ни в коем случае».
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