«Меня многие просто боятся»: Ирина Апексимова о феминизме, мужчинах и сексуальности

В своем недавнем интервью порталу «Известия
» Ирина Апексимова
рассказала о том, как относится к мужчинам, феминизму и что считает сексуальным.
Ирина заявила, что часто разочаровывается в мужчинах, ведь ее идеал должен превосходить женщину по некоторым параметрам.
«Я не презираю мужчин, я постоянно разочаровываюсь. Как Дездемона из нашего спектакля, до последней секунды, до сегодняшнего дня, несмотря ни на что, верю: где-то есть он — этот идеальный мужчина, который сильнее, мудрее, умнее, ироничнее».
Именно из-за завышенных идеалов и того, что многие просто боятся знакомиться и делать первые шаги, актриса пока еще не встретила свою любовь.
«Меня многие просто боятся. Даже подходить боятся».
Апексимова поведала и о том, что ее привлекает в мужчинах. Сексуальность мужчины, по мнению артистки, в мозге.
«Для меня сексуальность мужчины в его мозге, а не в кошельке. Но как раз мозг и определяет наличие хоть каких-то средств или хотя бы ума не вести меня в этот ресторан».
Актриса призналась, что ей чужды феминистские взгляды и она не может причислить себя к этому направлению.
«Меня не интересуют и не волнуют ни феминистические направления, ни зарплаты других людей. Если кто-то в нашем спектакле заметил какие-то феминистские направленности, то это, как говорили мудрые, вопрос к себе. Феминисткой я себя не считаю. Боже упаси, ни в коем случае».
обсуждение >>