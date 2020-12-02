«Главное, чтобы все жили дружно»: Дарья Мороз об отношениях дочери с Ксенией Собчак

В недавнем интервью журналу «Psychologies
» Дарья Мороз
рассказала об отношениях ее дочери с новой женой Константина Богомолова
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Мороз уверяет, что Анна спокойно отнеслась к разводу
родителей. Звездная наследница с удовольствием проводит время с Ксенией Собчак
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«Аня часто остается у них в доме и даже живет там иногда. Два раза в год они ездят отдыхать. Аня прекрасно общается с Ксенией».
Актриса объяснила дочери, что та останется любимым ребенком мамы и папы, и ей совершенно не нужно кого-то выбирать.
«Главное, чтобы все жили дружно. Аня это приняла, она умница. И я очень благодарна Ксении за то, что она так дружелюбно приняла Аню. Ведь могло быть по-всякому».
Хотя в жизни Мороз все гладко, она признается, что последние годы дались ей нелегко. Личные перемены совпали с профессиональными и даже бытовыми.
«Я стала как-то адски переезжать, менять квартиру, машину, няню. Я училась жить в новых обстоятельствах и справляться с ними. Если что-то шло не так, анализировала, в чем ошибка».
Во многом адаптироваться к сложностям и стать жесткой артистке помог бывший муж. Дарья благодарна экс-супругу, который помог ей раскрыться с неожиданной для нее самой стороны.
«Новая Даша последней пары лет родилась вследствие большого количества событий. Многое, конечно, заложил Костя. Он в работе раскачивал во мне энергию жесткости, сексуальности. Все время настаивал: «Ты не такая, какой тебя привыкли видеть, — ты совсем другая женщина. Давай жги!»
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